Gente

Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de julio, según Walter Mercado

Estas son las cifras que tendrían más posibilidades de triunfar en los próximos sorteos de juegos de azar.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

11 de julio de 2026 a las 9:36 p. m.
El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado.
El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado. Foto: Getty Images

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que para el domingo 12 de julio, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

Horóscopo Chino
Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La jornada comenzará con múltiples actividades, llamadas y cambios de planes que exigirán rapidez para resolver asuntos pendientes. Con el paso de las horas, el ambiente será más tranquilo y propicio para descansar.

Números de la suerte: 9, 44 y 26.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será un día ideal para organizar documentos, pagos y asuntos administrativos. Más adelante, las conversaciones con personas cercanas ayudarán a fortalecer vínculos afectivos y a cerrar temas pendientes.

Números de la suerte: 42, 33 y 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las ideas fluirán con facilidad y habrá oportunidades para avanzar en proyectos o planear nuevos objetivos. Al finalizar el día, el interés se enfocará en el hogar y en las relaciones familiares.

Números de la suerte: 9, 23 y 19.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.
Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La mañana será productiva para resolver compromisos laborales o personales. Cuando la Luna ingrese a su signo, aumentará la sensibilidad y la necesidad de rodearse de quienes le brindan tranquilidad.

Números de la suerte: 8, 4 y 38.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las redes sociales, las reuniones y los nuevos contactos tendrán protagonismo durante las primeras horas del día. Más tarde será conveniente hacer una pausa para recuperar energías y reflexionar sobre los próximos pasos.

Números de la suerte: 23, 5 y 15.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El ámbito profesional traerá novedades, reuniones y decisiones importantes. Al caer la tarde, la compañía de amigos o personas de confianza contribuirá a mejorar el estado de ánimo.

Números de la suerte: 9, 40 y 25.

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el primer fin de semana de agosto 2025
Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las conversaciones importantes y los desplazamientos cortos estarán favorecidos. Luego, la atención se dirigirá hacia la estabilidad emocional y los asuntos del hogar.

Números de la suerte: 26, 30 y 11.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La jornada será apropiada para resolver trámites o asuntos económicos que requieren análisis. En la segunda mitad del día surgirán conversaciones profundas que permitirán aclarar sentimientos.

Números de la suerte: 10, 11 y 31.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones.
El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La comunicación será determinante para alcanzar acuerdos y despejar dudas. Más adelante, el contacto con una persona especial fortalecerá el aspecto emocional.

Números de la suerte: 4, 7 y 18.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las obligaciones laborales exigirán organización y rapidez durante la mañana. Al finalizar el día, el panorama favorecerá los encuentros personales y las demostraciones de afecto.

Números de la suerte: 38, 5 y 52.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas creativas y las conversaciones inspiradoras marcarán el inicio de la jornada. Después será recomendable dedicar tiempo al bienestar personal y al descanso.

Números de la suerte: 31, 6 y 46.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los asuntos familiares y algunos planes pendientes ocuparán buena parte del día. En la noche predominará un ambiente romántico y emocional que favorecerá los vínculos sentimentales.

Números de la suerte: 32, 8 y 38.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.