Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de julio, según Walter Mercado

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que para el domingo 12 de julio, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La jornada comenzará con múltiples actividades, llamadas y cambios de planes que exigirán rapidez para resolver asuntos pendientes. Con el paso de las horas, el ambiente será más tranquilo y propicio para descansar.

Números de la suerte: 9, 44 y 26.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será un día ideal para organizar documentos, pagos y asuntos administrativos. Más adelante, las conversaciones con personas cercanas ayudarán a fortalecer vínculos afectivos y a cerrar temas pendientes.

Números de la suerte: 42, 33 y 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las ideas fluirán con facilidad y habrá oportunidades para avanzar en proyectos o planear nuevos objetivos. Al finalizar el día, el interés se enfocará en el hogar y en las relaciones familiares.

Números de la suerte: 9, 23 y 19.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La mañana será productiva para resolver compromisos laborales o personales. Cuando la Luna ingrese a su signo, aumentará la sensibilidad y la necesidad de rodearse de quienes le brindan tranquilidad.

Números de la suerte: 8, 4 y 38.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las redes sociales, las reuniones y los nuevos contactos tendrán protagonismo durante las primeras horas del día. Más tarde será conveniente hacer una pausa para recuperar energías y reflexionar sobre los próximos pasos.

Números de la suerte: 23, 5 y 15.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El ámbito profesional traerá novedades, reuniones y decisiones importantes. Al caer la tarde, la compañía de amigos o personas de confianza contribuirá a mejorar el estado de ánimo.

Números de la suerte: 9, 40 y 25.

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las conversaciones importantes y los desplazamientos cortos estarán favorecidos. Luego, la atención se dirigirá hacia la estabilidad emocional y los asuntos del hogar.

Números de la suerte: 26, 30 y 11.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La jornada será apropiada para resolver trámites o asuntos económicos que requieren análisis. En la segunda mitad del día surgirán conversaciones profundas que permitirán aclarar sentimientos.

Números de la suerte: 10, 11 y 31.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La comunicación será determinante para alcanzar acuerdos y despejar dudas. Más adelante, el contacto con una persona especial fortalecerá el aspecto emocional.

Números de la suerte: 4, 7 y 18.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las obligaciones laborales exigirán organización y rapidez durante la mañana. Al finalizar el día, el panorama favorecerá los encuentros personales y las demostraciones de afecto.

Números de la suerte: 38, 5 y 52.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas creativas y las conversaciones inspiradoras marcarán el inicio de la jornada. Después será recomendable dedicar tiempo al bienestar personal y al descanso.

Números de la suerte: 31, 6 y 46.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los asuntos familiares y algunos planes pendientes ocuparán buena parte del día. En la noche predominará un ambiente romántico y emocional que favorecerá los vínculos sentimentales.

Números de la suerte: 32, 8 y 38.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.