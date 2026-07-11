Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de julio, según Walter Mercado

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.
Es por esto que para el domingo 12 de julio, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La jornada comenzará con múltiples actividades, llamadas y cambios de planes que exigirán rapidez para resolver asuntos pendientes. Con el paso de las horas, el ambiente será más tranquilo y propicio para descansar.
Números de la suerte: 9, 44 y 26.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Será un día ideal para organizar documentos, pagos y asuntos administrativos. Más adelante, las conversaciones con personas cercanas ayudarán a fortalecer vínculos afectivos y a cerrar temas pendientes.
Números de la suerte: 42, 33 y 17.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Las ideas fluirán con facilidad y habrá oportunidades para avanzar en proyectos o planear nuevos objetivos. Al finalizar el día, el interés se enfocará en el hogar y en las relaciones familiares.
Números de la suerte: 9, 23 y 19.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La mañana será productiva para resolver compromisos laborales o personales. Cuando la Luna ingrese a su signo, aumentará la sensibilidad y la necesidad de rodearse de quienes le brindan tranquilidad.
Números de la suerte: 8, 4 y 38.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Las redes sociales, las reuniones y los nuevos contactos tendrán protagonismo durante las primeras horas del día. Más tarde será conveniente hacer una pausa para recuperar energías y reflexionar sobre los próximos pasos.
Números de la suerte: 23, 5 y 15.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El ámbito profesional traerá novedades, reuniones y decisiones importantes. Al caer la tarde, la compañía de amigos o personas de confianza contribuirá a mejorar el estado de ánimo.
Números de la suerte: 9, 40 y 25.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Las conversaciones importantes y los desplazamientos cortos estarán favorecidos. Luego, la atención se dirigirá hacia la estabilidad emocional y los asuntos del hogar.
Números de la suerte: 26, 30 y 11.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La jornada será apropiada para resolver trámites o asuntos económicos que requieren análisis. En la segunda mitad del día surgirán conversaciones profundas que permitirán aclarar sentimientos.
Números de la suerte: 10, 11 y 31.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La comunicación será determinante para alcanzar acuerdos y despejar dudas. Más adelante, el contacto con una persona especial fortalecerá el aspecto emocional.
Números de la suerte: 4, 7 y 18.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Las obligaciones laborales exigirán organización y rapidez durante la mañana. Al finalizar el día, el panorama favorecerá los encuentros personales y las demostraciones de afecto.
Números de la suerte: 38, 5 y 52.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las ideas creativas y las conversaciones inspiradoras marcarán el inicio de la jornada. Después será recomendable dedicar tiempo al bienestar personal y al descanso.
Números de la suerte: 31, 6 y 46.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Los asuntos familiares y algunos planes pendientes ocuparán buena parte del día. En la noche predominará un ambiente romántico y emocional que favorecerá los vínculos sentimentales.
Números de la suerte: 32, 8 y 38.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.