Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el sábado 11 de julio para los 12 signos

Cada día, miles de personas participan en distintos sorteos de juegos de azar, como lo son los chances y las loterías, pues estos ofrecen la oportunidad de ganar millonarias sumas de dinero en cuestión de minutos si llegan a acertar en una cantidad de números que depende de cada organización.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 10 de julio, según Walter Mercado

Es por esto que, Betty Mercado, sobrina del fallecido vidente Walter Mercado, publicó las cifras mágicas para cada uno de los signos del zodiaco occidental que tendrían éxito, especialmente, el sábado, 11 de julio de 2026.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aunque el deseo de independencia será fuerte, también será importante aceptar el apoyo de quienes lo rodean. Mantener los buenos hábitos será clave para alcanzar sus objetivos.

Números de la suerte: 16, 42 y 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las relaciones sentimentales y la amistad ocuparán un lugar central. La cooperación será fundamental para sacar adelante proyectos y resolver situaciones familiares que requieren diálogo.

Números de la suerte: 29, 15 y 8.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los vínculos personales también cobrarán protagonismo para Géminis. La capacidad para mediar en conflictos y trabajar en equipo permitirá fortalecer relaciones importantes y avanzar hacia nuevas metas.

Números de la suerte: 29, 15 y 8.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Habrá entusiasmo para disfrutar de nuevas experiencias y tomar decisiones pensando en el bienestar personal. También será un momento favorable para realizar compras o inversiones moderadas.

Números de la suerte: 44, 18 y 5.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las obligaciones podrían generar algo de estrés, por lo que será necesario encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Dedicar tiempo al descanso ayudará a recuperar la armonía.

Números de la suerte: 4, 8 y 30.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las finanzas recibirán un impulso positivo. Será un buen momento para organizar gastos, analizar inversiones y confiar en la intuición antes de tomar decisiones económicas.

Números de la suerte: 40, 2 y 13.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La intuición será una gran aliada. El respaldo de amigos permitirá avanzar en proyectos importantes, mientras que en el amor será conveniente prestar atención a los pequeños detalles.

Números de la suerte: 4, 35 y 6.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los esfuerzos realizados en el plano económico comenzarán a dar resultados. Además, el romance traerá momentos inesperados que renovarán el entusiasmo y fortalecerán la relación de pareja.

Números de la suerte: 45, 38 y 19.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Pedir ayuda no será una señal de debilidad, sino una oportunidad para avanzar más rápido. Trabajar en equipo permitirá alcanzar metas que parecían lejanas.

Números de la suerte: 6, 17 y 14.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las emociones estarán a flor de piel, por lo que será importante actuar con calma. La vida social traerá nuevas oportunidades, pero el equilibrio emocional seguirá siendo la base del éxito.

Números de la suerte: 8, 22 y 2.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las buenas intenciones podrían ser malinterpretadas si no se expresan con claridad. Demostrar afecto y mantener una comunicación abierta fortalecerá los lazos con las personas cercanas.

Números de la suerte: 11, 23 y 50.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis preferirá dedicar tiempo a la reflexión y al crecimiento espiritual. La tranquilidad será la mejor aliada para prepararse ante las oportunidades sentimentales que podrían aparecer muy pronto.

Números de la suerte: 20, 15 y 1.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.