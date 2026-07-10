Shakira expuso delicada situación que la afectó y destapó preocupante tema en medio de su gira: “Personas con las que no he estado”

Shakira continúa siendo una de las artistas latinoamericanas con mayor impacto a nivel mundial. Su presencia en el Mundial de 2026, sumada al éxito de la gira Las mujeres ya no lloran, la ha mantenido en el centro de la conversación y ha despertado un renovado interés entre sus seguidores.

Shakira recibió inesperada llamada en plena entrevista y vivió momento con su asistente; tuvo particular reacción

En medio de ese panorama, miles de fanáticos permanecen atentos a cada una de sus publicaciones, entrevistas y apariciones públicas, con la expectativa de conocer detalles sobre los proyectos que prepara para los próximos meses. La barranquillera, por su parte, ha compartido algunos adelantos de sus planes, alimentando la expectativa y generando una ola de reacciones en redes sociales.

Sin embargo, en medio de sus conciertos en Estados Unidos y las apariciones que ha hecho en el Mundial 2026, Shakira llamó la atención de sus fieles seguidores con un post que hizo, donde exponía una delicada situación que atravesaba.

La cantante fue clara en que las últimas semanas se había visto enfrentada a un incómodo panorama por el uso indebido de su imagen. Según explicó, la inteligencia artificial ha hecho estragos, mostrándola en situaciones que no han ocurrido y con personas con las que jamás ha estado.

Allí apuntó que su nombre e imagen se terminaban empleando para publicidad de marcas y proyectos con los que ella no tenía contratos, por lo que esto debía manejarse correctamente ante la ola tecnológica actual.

“En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado. Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos”, escribió.

“Entiendo que es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que todos estamos sujetos. Sin embargo, actualmente mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes”, agregó, mencionando medidas que se tomarían al respecto.

Comunicado de Shakira Foto: Instagram @shakira

Al finalizar su comunicado, Shakira agradeció a sus fanáticos, quienes eran los encargados de reconocer estos montajes y contenidos falsos, identificándola en cualquier espacio.

“Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial. Estoy muy agradecida de ver cómo lo comunican de una manera tan eficiente”, concluyó.