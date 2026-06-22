Shakira y el tierno gesto en el palco mientras no se perdía ni un minuto de Lionel Messi en Dallas

La cantante colombiana Shakira volvió a convertirse en el centro de atención durante la Copa del Mundo 2026, esta vez desde la tribuna del AT&T Stadium en Dallas, Texas. La artista barranquillera fue captada por las cámaras de la transmisión oficial mientras disfrutaba del encuentro entre las selecciones de Argentina y Austria, acompañada por sus hijos, Milan y Sasha, en un momento que rápidamente se viralizó en las plataformas digitales.

“Mis hermanos me van a odiar”: el revelador testimonio de Antonella sobre la intimidad de Gustavo Petro

Durante el desarrollo del compromiso deportivo, la transmisión televisiva enfocó el palco donde se encontraba la intérprete de Hips Don’t Lie. En ese instante, las cámaras registraron una escena espontánea: Milan, el hijo mayor de la cantante, se acercó a ella para darle un abrazo y un beso en la mejilla.

Segundos después, al percatarse de que su imagen estaba siendo proyectada en las pantallas gigantes del escenario deportivo, Shakira reaccionó de manera cercana con los asistentes: se retiró las gafas oscuras, sonrió y saludó al público, generando una respuesta entusiasta por parte de los aficionados presentes en el estadio de Dallas.

La presencia de la artista en el encuentro deportivo coincide con sus compromisos profesionales en territorio norteamericano. Tras haber participado activamente en la ceremonia de inauguración del torneo, Shakira desarrolla una serie de presentaciones musicales en Estados Unidos que se extenderán hasta mediados de julio.

Aprovechando que su concierto en la ciudad de Dallas estaba programado para el martes 23 de junio, la colombiana asistió al estadio el día previo para presenciar el vibrante encuentro. No es la primera vez que la barranquillera muestra su afinidad por las citas mundialistas, pues ha sido una figura recurrente en las bandas sonoras y eventos de la Fifa desde 2006.

“No nos podrán borrar”: el contundente mensaje de Sofía Petro tras la victoria de Abelardo De La Espriella

El partido también tuvo un alto componente histórico en lo deportivo. La selección argentina se impuso ante el conjunto europeo con una destacada actuación de su capitán, Lionel Messi. Este contexto reavivó entre los seguidores el histórico vínculo de Shakira con el entorno del Barcelona de España, club en el que coincidió durante años con el astro argentino y su esposa, Antonela Roccuzzo, en la época en que la cantante era pareja del exfutbolista Gerard Piqué.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Por otra parte, algunos portales de entretenimiento han intentado vincular la aparición de la artista con los recientes rumores que circulan en la prensa internacional sobre su vida sentimental, en los que se especula sobre una supuesta cercanía con el actor mexicano Manuel García-Rulfo. No obstante, es importante señalar que esta versión no ha sido confirmada por fuentes oficiales ni por los involucrados.