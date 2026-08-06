No se retira en La Vuelta a España: Nairo Quintana confirma cuál será su última competencia antes del retiro

El ciclista colombiano Nairo Quintana, considerado uno de los deportistas más importantes de la historia de Colombia, disputará la Vuelta a España 2026 con el Movistar Team, pero no será su última prueba como profesional, tal como se había dicho en días anteriores ante los medios de comunicación.

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Más exactamente, su última competencia antes de la retirada como ciclista profesional es el Mundial de Ciclismo de Ruta, según informes de AS Colombia y la Agencia AFP. De esta manera, el ciclista boyacense liderará la Selección Colombia de Ciclismo en búsqueda del primer lugar por las vías canadienses.

Cabe recordar que la leyenda del ciclismo colombiano anunció en marzo pasado que dejará la bicicleta al final de la temporada, con 36 años de edad. Luego, se conoció que la Vuelta a España sería su última prueba. Ahora posterga unas semanas más su retiro e irá a los Mundiales de Ruta en Canadá en el próximo mes de septiembre.

Nairo Quintana cruza los dedos para ser convocado a la Vuelta a España 2026. Foto: Getty Images

Considerado uno de los mejores latinoamericanos de la historia en el ciclismo, el referente del Movistar Team fue uno de los grandes protagonistas del pelotón junto al figuras como Chris Froome, Alberto Contador y Vincenzo Nibali. Allí siempre estuvo el deportista de Boyacá, que dirá adiós tras los títulos en la Vuelta a España 2016 y Giro de Italia 2014, además de tres podios en el Tour de Francia, dos segundos puestos y un tercero.

Estos resultados le bastaron para instalarse como uno de los deportistas más importantes de la historia de Colombia y dejar un legado enorme que continuaron figuras como Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez.

Nairo Quintana alista su retiro profesional

De esta manera, Quintana disputará la Vuelta a España que arranca el próximo 22 de agosto y el Mundial de Ruta que se disputará entre el 20 y 27 de septiembre en Montreal, Canadá.

“El día de hoy he venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional. No es mi última carrera, así que cada carrera que haga durante este año será esa gran fiesta, ese gran último baile en cada una de las competiciones”, dijo Nairo el pasado 22 de marzo en rueda de prensa.

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