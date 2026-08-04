Vuelta a Burgos 2026: clasificación general de Nairo Quintana y los colombianos tras la etapa 1

Cinco colombianos tomaron la salida este martes 4 de agosto en la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2026. Nairo Quintana (Movistar Team) comanda la delegación nacional, acompañado por Diego Pescador (Movistar Team), Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), Brandon Rivera (Netcompany Ineos) e Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma).

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El recorrido oficial fue de 165 kilómetros entre Gumiel de Izán y el Alto del Castillo, puerto de tercera categoría donde estaba ubicada la línea de meta.

La lista de favoritos para quedarse con el título de la clasificación general está encabezada por Jay Vine (UAE Team Emirates), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike), Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Enric Mas (Movistar Team), David Gaudu (Groupama FDJ) y Pello Bilbao (Bahrain Victorious), entre otros.

Nairo Quintana en la presentación de equipos en la Vuelta a Burgos 2026. Foto: Getty Images

Victoria de Matthew Brennan

El grupo principal permitió que se armara la fuga desde muy temprano. Cuatro corredores se fueron por delante y resistieron hasta el último puerto de montaña, donde llegaron con una diferencia por debajo de los 30 segundos.

Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), Javier Ibáñez (Caja Rural), Valentin Ferron (Cofidis) y Unai Aznar (Euskaltel Euskadi) fueron protagonistas del día en la Vuelta a Burgos.

Al ver que la victoria se les estaba escapando, los gregarios del Visma-Lease a Bike tomaron el mando del pelotón y apretaron la marcha para darles cacería a los escapados. Muy cerca estaban las alineaciones de Netcompany Ineos, UAE Team Emirates y Bora-Hansgrohe.

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La subida al Alto del Castillo (0,9 kilómetros al 5,2 %) fue determinante para el triunfo de la etapa. Justo ahí llegó la neutralización y una tormenta de ataques que terminó con la victoria de Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike).

El británico no solo cruzó la meta en primer lugar, sino que aseguró el honor de vestirse con la camiseta violeta que lo reconoce como primer líder de la clasificación general.

El tiempo oficial en meta fue de 3 horas, 35 minutos y 54 segundos.

Clasificación general - Vuelta a Burgos 2026 (etapa 1)

1. Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) - 03:35:54.

2. Ben Tulett (Visma-Lease a Bike), a 4″.

3. Laurence Pithie (Bora-Hansgrohe), a 6″.

4. Jordan Labrosse (Decathlon CMA CGM), a 10″.

5. Bjorn Koerdt (Picnic PostNL), a 10″.

6. Dylan Teuns (Cofidis), a 10″.

7. Léo Bisaux (Decathlon CMA CGM), a 10″.

8. Milan Vader (Pinarello Q36.5), a 10″.

9. Bastien Tronchon (Groupama FDJ), a 10″.

10. Luca van Boven (Lotto Intermarché), a 10″.