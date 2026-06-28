Movistar Team ya le tiene reemplazo a Nairo Quintana: se destapó el nuevo fichaje de lujo

A Nairo Quintana le quedan muy pocos meses como ciclista profesional. El colombiano pondrá broche de oro a su carrera en la Vuelta a España 2026, aunque lo hará como gregario de Enric Mas.

En el Movistar Team ya están planificando lo que será la próxima temporada y quieren apostarle al talento joven para volver a ser protagonistas en las grandes vueltas.

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De acuerdo al periodista Daniel Benson, la escuadra telefónica está trabajando a fondo para fichar al ecuatoriano Mateo Ramírez como su nueva estrella para el futuro.

Ramírez pertenece al equipo filial del UAE Team Emirates y hace unos días terminó en la segunda casilla del Giro de Italia Next Gen, carrera en la que se prueban los mejores talentos de la categoría Sub-23.

Los planes para el ciclista ecuatoriano pasaban por ser promovido al primer equipo del UAE, sin embargo, la opción del Movistar Team ha tomado fuerza en el mercado de fichajes.

Él es Mateo Ramírez, promesa del ciclismo ecuatoriano

Nacido el 9 de marzo de 2006 en Quito, Mateo Ramírez es la gran esperanza del ciclismo ecuatoriano para los próximos años. Su objetivo es seguir el legado que han escrito Richard Carapaz y Jhonatan Narváez, estrellas del pelotón internacional.

En el Giro de Italia Next Gen dejó claro que tiene condiciones para convertirse en un candidato a las grandes vueltas, aunque en el UAE Team Emirates no parece tener mucho espacio a la sombra de Tadej Pogačar o Isaac del Toro.

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“Esta fue una actuación reveladora para Ramírez, quien llegó a la carrera con apenas un día de competición en las piernas durante toda la temporada debido a una lesión sufrida al inicio de la campaña“, apuntó Benson. ”A pesar de la falta de preparación, siempre hubo indicios de que Ramírez atesoraba este nivel de rendimiento; el año pasado fue sexto en el Tour de l’Avenir y segundo en el Giro Ciclistico della Valle d’Aosta - Mont Blanc“, agregó.

Aunque Mateo Ramírez terminó segundo en la clasificación general del Giro Sub-23, todavía le queda una oportunidad para consagrarse en el Tour de L’Avenir 2026 que se disputará en el mes de agosto.

Movistar le apuesta a otro sudamericano

Las negociaciones con el Movistar Team siguen avanzando a paso firme. Los telefónicos escribieron una época dorada con Nairo Quintana como principal figura y quieren repetir la historia con otro corredor nacido en Sudamérica.

Ecuador atraviesa un mejor momento que el ciclismo colombiano, otra de las razones por las que Movistar se fijó en Mateo Ramírez.

En caso de concretarse compartirá filas con Einer Rubio, quien ha sido figura en las últimas grandes vueltas ganando etapas y peleando en el ‘Top 10′ de la general.