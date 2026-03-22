Nairo Quintana conmueve con su carta de retiro: reveló qué hará tras dejar el ciclismo profesional

En la conferencia de prensa donde anunció su adiós al ciclismo profesional, Nairo Quintana reveló qué será de su futuro.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

22 de marzo de 2026, 1:00 p. m.
Nairo Quintana en la rueda de prensa donde anunció su retiro del ciclismo profesional.
Nairo Quintana en la rueda de prensa donde anunció su retiro del ciclismo profesional. Foto: YouTube: Movistar Team

“Un nuevo comienzo”, así tituló Nairo Quintana su carta de despedida y con la cual anunció su retiro del ciclismo profesional. Fue este 22 de marzo de 2026, en una rueda de prensa convocada por Movistar Team.

Eso sí, el propio Nairo anunció que su adiós será apenas culmine la temporada 2026, por lo que la prensa y los aficionados que lo siguen aún podrán disfrutarlo en un buen tramo de este año.

La carta con la que Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional: “Un nuevo comienzo”

“Hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi historia. Desde ese niño que creció en lo profundo de las montañas, en Boyacá, donde la vida no era fácil, pero sí llena de sueños. Un niño que no tenía todo, pero tenía algo más fuerte: las ganas de salir adelante”, arrancó afirmando Nairo.

Luego, añadió: “Recuerdo esos primeros caminos, el frío en las mañanas, las carreteras largas, y una bicicleta que poco a poco se fue convirtiendo en mi compañera de vida. Así empezó todo, paso a paso, sin hacer ruido, fui construyendo un camino en Colombia, con equipos que me dieron la oportunidad de aprender, de caer y de levantarme. Ahí aprendí que esto no era solo un deporte, era una forma de vida”.

Se trata del anunció de despedida de una leyenda sublime en el deporte colombiano. Ganador de una Vuelta a España, un Giro de Italia, y tres podios en el Tour de Francia, lo de Nairo Quintana quedó en los libros dorados.

Nairo Quintana en el Tour de Francia 2013, donde fue subcampeón, mejor joven y líder de la montaña.
Nairo Quintana en el Tour de Francia 2013, donde fue subcampeón, mejor joven y líder de la montaña. Foto: Getty Images

“En 2012 llegó una oportunidad que cambió todo: Movistar Team confió en mi, no era solo un fichaje, era el comienzo de un sueño, un sueño más grande de lo que alguna vez imaginé. A partir de allí, vinieron momentos que marcaron mi vida y la de todo un país. Victorias que no fueron solo mías, sino de todo un continente y Colombia entera”, añadió Nairo con evidente emoción.

Y siguió: “Cada subida, cada ataque, cada meta cruzada, llevan el esfuerzo de ese niño de Boyacá, pero también el corazón de millones de personas que creyeron en mí, y eso es algo que nunca voy a olvidar”.

Además de brillar en las tres grandes, Nairo Quintana también tiene en su palmarés carreras de primer nivel como la Tirreno Adriático 2015 y 2017, la Vuelta al País Vasco 2013 y el Tour de Romandía 2016.

Nairo Quintana sobre su futuro tras el ciclismo profesional: “Crear empresas, abrir oportunidades, apoyar el deporte”

“La vida, como el ciclismo, da vueltas. Volver a casa, al Movistar Team, fue más que un regreso, fue cerrar un ciclo con el corazón lleno. Agradezco a cada compañero, a cada miembro del staff, a cada persona que estuvo detrás de una carrera, de una recuperación y un momento difícil”, reflexionó el nacido en Cómbita, Boyacá, el 4 de febrero de 1990.

Tras agradecerle a su familia entera, incluyendo sus padres, esposa, e hijos, y de recordar que se preparó en la universidad, habló de lo que será su futuro: “Hoy no hablo de despedida, sino de comienzo. Un nuevo comienzo donde quiero seguir construyendo, crear empresas, abrir oportunidades, apoyar el deporte y devolverle a los jóvenes todo lo que el ciclismo me dio”.