Nairo Quintana anuncia su retiro del ciclismo: dio detalles de su última temporada

Este domingo, 22 de marzo de 2026, en rueda de prensa, Nairo Quintana (Movistar) anunció su retiro del ciclismo profesional. El boyacense hizo pública su decisión a los 36 años, cumplidos el pasado 4 de febrero.

“Muchas gracias por acompañarme hoy. Esta es una cita importante para mi, para mi familia, para mi gente, para todos los que han estado siempre al lado mío”, arrancó afirmando Nairo Quintana este domingo.

Y aclaró: “El día de hoy he venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional. No es mi última carrera, así que cada carrera que haga durante este año será esa gran fiesta, ese gran último baile en cada una de las competiciones”.

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Nairo Quintana: su palmarés y momentos icónicos en el ciclismo

Nairo Quintana está en los libros dorados del ciclismo colombiano y se ganó un lugar en el olimpo. Puso a vibrar al país en más de una ocasión, sobre todo cuando se corrían las tres grandes de la temporada y tenía los ojos encima en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.

Palmarés

Desde la Tirreno-Adriático hasta el Giro de Italia: la carrera de Nairo Quintana está galardonada con numerosas distinciones de primer puesto donde le dio batalla, pedal a pedal, a varios ciclistas top del mundo.

Estos son sus triunfos más recordados:

Vuelta al País Vasco 2013

Giro de Italia 2014

Tirreno Adriático 2015 y 2017

Vuelta a España 2016

Volta a Cataluña 2016

Tour de Romandía 2016

Giro de Italia 2014: el día que Nairo Quintana se quedó con 'La Corsa Rosa'. Foto: Getty Images

Además, ocupó tres podios en el Tour de Francia, siendo segundo en 2013 y 2015, y tercero en 2016.

Para 2017 estuvo muy cerca de ganar nuevamente el Giro de Italia, como en 2014, pero acabó segundo y alcanzó a acariciar la gloria en dicho país.

En varias ocasiones, ganó etapas decisivas, y se jacta de haber podido celebrar jornadas en las tres grandes del ciclismo mundial. Incluso, para 2013 no solo fue subcampeón del Tour de Francia, sino que también se coronó como mejor joven (en 2015 igual) y líder de la montaña.

Nairo Quintana vs. Chris Froome: una batalla histórica

También se nombran los rivales que tuvo Nairo Quintana, y no cabe duda alguna de que Chris Froome se lleva un lugar importante. El colombiano peleó en varias carreras ante el británico, dejando batallas de primer nivel en la memoria de los aficionados que los seguían de cerca.

Los tres podios de Nairo Quintana en el Tour de Francia fueron cuando Chris Froome se coronó campeón. Sin embargo, el boyacense le ganó al británico La Vuelta a España 2016, quedando primero y segundo respectivamente.

Nairo Quintana y Christopher Froome en el Tour de Francia 2018. Foto: Getty Images

20 de julio de 2013: Nairo Quintana, Colombia y el Tour de Francia

Escoger un solo momento memorable en la carrera de Nairo Quintana es complejo, pero el 20 de julio de 2013 entra en los candidatos. Ese día, que conmemoraba la independencia de Colombia, Quintana dejó atrás a Froome y ganó la penúltima etapa del Tor de Francia en los Alpes.

El 20 de julio de 2013, día de la Independiencia de Colombia, Nairo Quintana logró lo que según él es "la victoria más épica de su carrera" al superar a Chris Froome en la Etapa 20 de la Grande Boucle de ese año y así ser el subcampeón y mejor jóven. ⚪🇨🇴 pic.twitter.com/Q8APeDfoOX — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) February 5, 2026

Los focos del mundo le alumbraron, él se llenó de júbilo y los aplausos no faltaron. A miles de kilómetros de distancia, el nacido en Cómbita, departamento de Boyacá, le daba una alegría extra a los colombianos que lo observaban con admiración y respeto.

Fue un antes y un después, un presagio de lo que sería el resto de su carrera, marcada por triunfos y caídas que forjaron su imagen ante el mundo. Nairo se despide del ciclismo dejando una marca imborrable y la vara muy alta para Colombia.