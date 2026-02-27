Nairo Quintana revela quién es el ciclista que lo dejó sin palabras: “No he visto cosa igual”

Nairo Quintana está disputando la que podría ser su última temporada como ciclista profesional. Aunque el corredor boyacense ha querido aplazar el anuncio oficial, todos los caminos apuntan hacia una despedida casi inminente.

El Cóndor acabó de cumplir 36 años de edad y durante su carrera ha compartido con dos generaciones de ciclistas. En sus inicios era el británico Chris Froome el que mandaba la parada y ahora hay una hegemonía muy marcada por parte del esloveno Tadej Pogačar.

A Nairo le preguntaron cuál es el ciclista más difícil de enfrentar y no tardó en elegir un favorito. “Pogačar, sin duda, ha sido una máquina. Es el ciclista que creo que nunca nadie imaginamos, ni habíamos visto cosa igual”, declaró para el diario AS.

“Tampoco se puede comparar con lo anterior, con ahora, ni siquiera por victorias, porque todo es diferente. Eddy Merckx, un grandísimo corredor y una superestrella, igual que Bernard Hinault, igual que Indurain, pero yo creo que las comparaciones van demasiado a destiempo para decir que ha sido el mejor de la historia”, indicó.

El colombiano considera que “ahora corremos muchísimas carreras, hay muchísimas victorias y hay mucha más facilidad para acceder a las carreras. Son totalmente tiempos diferentes y no tenemos que entrar en esas comparaciones, pero en lo que yo he podido vivir sí ha habido una evolución clara, también del material año a año”.

Nairo Quintana saludando a Tadej Pogacar en el Giro de Italia 2024 Foto: Getty Images

Su tiempo ya pasó

Nairo Quintana reconoce que su mejor época en el ciclismo ya pasó, ahora cumple otros roles dentro del Movistar Team y compite con la motivación de haber escrito una carrera histórica en el ciclismo mundial.

“Estoy en buena condición, pero claramente hay gente que está mucho mejor y que tiene casi 12 años menos que yo o un poco más si no me equivoco. Hay uno que tenía la mitad de años que yo en la semana pasada que estábamos corriendo y toda esa juventud se aprovecha y está claro que vienen más fuertes porque es ciclo de la vida”, explicó.

En su generación se encontró con la mejor versión de Chris Froome, quien le impidió ganar el Tour de Francia y conseguir ese triplete que no tiene ningún ciclista en Colombia.

Nairo admite que “prefería el ciclismo de antes en el que estaba adelante siempre o luchando por la victoria”.

Nairo Quintana peleó hasta el final en el Tour de Omán 2026 Foto: Getty Images

Futuro incierto para Colombia

En este momento ve con preocupación el futuro del ciclismo colombiano. “Por el lado de los ciclistas en Colombia en general, creo que hay una crisis clara, porque hace más o menos 10 años éramos 22 en el World Tour y hoy somos apenas 11, en 10 años se ha bajado a la mitad. Y el año próximo vemos a ver quiénes siguen, quiénes suben para ver la evolución o nuevamente si hay retraso”, declaró.

El boyacense no pierde la esperanza de dejar un buen heredero. “Parece que hay buenas noticias, comienzan a verse algunos jóvenes que pintan muy bien y que tendrán que venir a Europa para que evolucionen desde muchos más niños”, agregó.