Ciclismo

Nairo Quintana revela quién es el ciclista que lo dejó sin palabras: “No he visto cosa igual”

El boyacense se ha enfrentado a dos generaciones de grandes rivales incluyendo nombres como Froome, Pogačar, Nibali, Contador, Roglič, Vingegaard y muchos más.

Sebastián Clavijo García

27 de febrero de 2026, 11:01 a. m.
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Nairo Quintana está disputando la que podría ser su última temporada como ciclista profesional. Aunque el corredor boyacense ha querido aplazar el anuncio oficial, todos los caminos apuntan hacia una despedida casi inminente.

El Cóndor acabó de cumplir 36 años de edad y durante su carrera ha compartido con dos generaciones de ciclistas. En sus inicios era el británico Chris Froome el que mandaba la parada y ahora hay una hegemonía muy marcada por parte del esloveno Tadej Pogačar.

A Nairo le preguntaron cuál es el ciclista más difícil de enfrentar y no tardó en elegir un favorito. “Pogačar, sin duda, ha sido una máquina. Es el ciclista que creo que nunca nadie imaginamos, ni habíamos visto cosa igual”, declaró para el diario AS.

El colombiano considera que “ahora corremos muchísimas carreras, hay muchísimas victorias y hay mucha más facilidad para acceder a las carreras. Son totalmente tiempos diferentes y no tenemos que entrar en esas comparaciones, pero en lo que yo he podido vivir sí ha habido una evolución clara, también del material año a año”.

FIERA DI PRIMIERO, ITALY - MAY 23: (L-R) Tadej Pogacar of Slovenia and UAE Team Emirates - Pink Leader Jersey and Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team prior to the 107th Giro d'Italia 2024, Stage 18 a 178km stage from Fiera di primiero to Padova / #UCIWT / on May 23, 2024 in Fiera di primiero, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Su tiempo ya pasó

Nairo Quintana reconoce que su mejor época en el ciclismo ya pasó, ahora cumple otros roles dentro del Movistar Team y compite con la motivación de haber escrito una carrera histórica en el ciclismo mundial.

“Estoy en buena condición, pero claramente hay gente que está mucho mejor y que tiene casi 12 años menos que yo o un poco más si no me equivoco. Hay uno que tenía la mitad de años que yo en la semana pasada que estábamos corriendo y toda esa juventud se aprovecha y está claro que vienen más fuertes porque es ciclo de la vida”, explicó.

Definido el calendario de Egan Bernal: estas serán sus próximas cinco carreras en Europa

En su generación se encontró con la mejor versión de Chris Froome, quien le impidió ganar el Tour de Francia y conseguir ese triplete que no tiene ningún ciclista en Colombia.

Nairo admite que “prefería el ciclismo de antes en el que estaba adelante siempre o luchando por la victoria”.

JABAL AL AKHDHAR - GREEN MOUNTAIN, OMAN - FEBRUARY 11: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team crosses the finish line during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 5 a 155.9km stage from Nizwa to Jabal Al Akhdhar - Green Mountain 1024m on February 11, 2026 in Jabal Al Akhdhar - Green Mountain, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Futuro incierto para Colombia

En este momento ve con preocupación el futuro del ciclismo colombiano. “Por el lado de los ciclistas en Colombia en general, creo que hay una crisis clara, porque hace más o menos 10 años éramos 22 en el World Tour y hoy somos apenas 11, en 10 años se ha bajado a la mitad. Y el año próximo vemos a ver quiénes siguen, quiénes suben para ver la evolución o nuevamente si hay retraso”, declaró.

El boyacense no pierde la esperanza de dejar un buen heredero. “Parece que hay buenas noticias, comienzan a verse algunos jóvenes que pintan muy bien y que tendrán que venir a Europa para que evolucionen desde muchos más niños”, agregó.

