Nairo Quintana está viviendo la que podría ser su última temporada como ciclista profesional. El corredor boyacense ha intentado regatear a la pregunta, sin embargo, en la prensa española dan por hecho que esa posibilidad es real.

Maximilian Sciandri, director deportivo del Movistar Team, se pronunció al respecto y dejó claro cuál es la postura de la escuadra telefónica. “Con él no me preocupa que el año se alargue demasiado, pero es él quien debe tomar la decisión. Lo único que puedo decir es que estamos muy contentos de tenerlo aquí”, declaró en entrevista con Wielerflits.

Sciandri confesó que la motivación de Nairo Quintana sigue intacta como el primer día. “Cada noche es el primero en la mesa. Monitorea todo como una cámara de 360 ​​grados. Nairo es como un radar que está encendido todo el día”, aseguró.

Nairo Quintana, al ataque en la etapa 3 del Tour de Omán 2026 Foto: Getty Images

En el Movistar saben que los años no pasan solos y es normal que le cueste pelear contra los mejores del pelotón internacional. “Mentalmente hay que mirar hacia adelante y asegurarse de volver al buen camino. Nairo lo ha logrado con mucho éxito. El hecho de que se canse más rápido y consiga menos resultados se debe a la edad”, agregó.

Hace unos días disputó el Tour de Omán y terminó en la séptima posición de la clasificación general. “No puede considerarse una sorpresa. Nairo sigue siendo Nairo. Es y siempre será un auténtico killer. Está lidiando con el problema de la edad, pero sigue buscando oportunidades", apuntó Sciandri.

Maestro de Diego Pescador

Además de su espíritu valiente, el de Cómbita cumple la función de maestro para los más jóvenes. “Su consistencia ahora reside en otros aspectos”, explica el director británico.

Nairo está poniendo de su parte para el desarrollo de Diego Pescador, a quien considera una de las próximas estrellas del ciclismo colombiano. “Su rol ha cambiado un poco. Ya no se trata de resultados, sino de transmitir experiencia a los ciclistas más jóvenes. Por eso queríamos que volviera al equipo. Nairo es un gran tipo”, dijo Sciandri.

“Algunos ciclistas pueden dar, otros no. Nairo es alguien muy dispuesto y bueno compartiendo su experiencia. En Omán pasó toda la semana en la carretera con Diego Pescador, un joven colombiano. Es fantástico verlo. He visto a muchos grandes ciclistas que no tienen esa capacidad”, añadió.

El colombiano es una voz de mando al interior del Movistar. “Se oye mucho a Nairo hablar por la radio. Básicamente, guía al equipo por las etapas, a menudo junto a Iván García Cortina. No es que Nairo les diga nada innovador a nuestros jóvenes ciclistas, pero si aún no has corrido muchas carreras por etapas, incluso la información más simple puede ser crucial. Son los detalles los que a veces marcan la diferencia”, finalizó.