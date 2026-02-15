Ciclismo

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

A pesar de su edad, el ciclista boyacense sigue siendo indispensable para cumplir los objetivos y enseñar a los ciclistas jóvenes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

15 de febrero de 2026, 7:47 p. m.
Nairo Quintana continúa su temporada esta semana en el UAE Tour 2026
Nairo Quintana continúa su temporada esta semana en el UAE Tour 2026 Foto: Getty Images

Nairo Quintana está viviendo la que podría ser su última temporada como ciclista profesional. El corredor boyacense ha intentado regatear a la pregunta, sin embargo, en la prensa española dan por hecho que esa posibilidad es real.

Definido el calendario de Egan Bernal: estas serán sus próximas cinco carreras en Europa

Maximilian Sciandri, director deportivo del Movistar Team, se pronunció al respecto y dejó claro cuál es la postura de la escuadra telefónica. “Con él no me preocupa que el año se alargue demasiado, pero es él quien debe tomar la decisión. Lo único que puedo decir es que estamos muy contentos de tenerlo aquí”, declaró en entrevista con Wielerflits.

Sciandri confesó que la motivación de Nairo Quintana sigue intacta como el primer día. “Cada noche es el primero en la mesa. Monitorea todo como una cámara de 360 ​​grados. Nairo es como un radar que está encendido todo el día”, aseguró.

MISFAT AL ABRIYEEN, OMAN - FEBRUARY 09: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team attacks in the breakaway during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 3 a 191.3km stage from Samail - Al Fayhaa Rest house to Misfat Al Abriyeen - Eastern Mountain 921m on February 09, 2026 in Misfat Al Abriyeen, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Nairo Quintana, al ataque en la etapa 3 del Tour de Omán 2026 Foto: Getty Images

En el Movistar saben que los años no pasan solos y es normal que le cueste pelear contra los mejores del pelotón internacional. “Mentalmente hay que mirar hacia adelante y asegurarse de volver al buen camino. Nairo lo ha logrado con mucho éxito. El hecho de que se canse más rápido y consiga menos resultados se debe a la edad”, agregó.

Ciclismo

Definido el calendario de Egan Bernal: estas serán sus próximas cinco carreras en Europa

Ciclismo

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

Ciclismo

Épico final de Nairo Quintana en el Tour de Omán: clasificación general tras la última etapa

Ciclismo

Clasificación general del Tour de Omán 2026: así quedó Nairo Quintana, luego de la etapa 4

Ciclismo

Nairo Quintana sube como cohete en el Tour de Omán: atacó y sacudió la clasificación general

Ciclismo

Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Ciclismo

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

Ciclismo

¿Por qué Nairo Quintana no está en los Nacionales de Ruta? Se confirmó la verdadera razón

Ciclismo

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Hace unos días disputó el Tour de Omán y terminó en la séptima posición de la clasificación general. “No puede considerarse una sorpresa. Nairo sigue siendo Nairo. Es y siempre será un auténtico killer. Está lidiando con el problema de la edad, pero sigue buscando oportunidades", apuntó Sciandri.

Tour de La Provence: Brandon Rivera terminó en el podio

Maestro de Diego Pescador

Además de su espíritu valiente, el de Cómbita cumple la función de maestro para los más jóvenes. “Su consistencia ahora reside en otros aspectos”, explica el director británico.

Nairo está poniendo de su parte para el desarrollo de Diego Pescador, a quien considera una de las próximas estrellas del ciclismo colombiano. “Su rol ha cambiado un poco. Ya no se trata de resultados, sino de transmitir experiencia a los ciclistas más jóvenes. Por eso queríamos que volviera al equipo. Nairo es un gran tipo”, dijo Sciandri.

“Algunos ciclistas pueden dar, otros no. Nairo es alguien muy dispuesto y bueno compartiendo su experiencia. En Omán pasó toda la semana en la carretera con Diego Pescador, un joven colombiano. Es fantástico verlo. He visto a muchos grandes ciclistas que no tienen esa capacidad”, añadió.

El colombiano es una voz de mando al interior del Movistar. “Se oye mucho a Nairo hablar por la radio. Básicamente, guía al equipo por las etapas, a menudo junto a Iván García Cortina. No es que Nairo les diga nada innovador a nuestros jóvenes ciclistas, pero si aún no has corrido muchas carreras por etapas, incluso la información más simple puede ser crucial. Son los detalles los que a veces marcan la diferencia”, finalizó.

Más de Ciclismo

Nairo Quintana continúa su temporada esta semana en el UAE Tour 2026

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

Colombia's cyclist Egan Bernal celebrates on the podium after winning the National Road Cycling Championships in Zipaquira, Colombia, on February 8, 2026. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

Definido el calendario de Egan Bernal: estas serán sus próximas cinco carreras en Europa

Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team.

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

JABAL AL AKHDHAR - GREEN MOUNTAIN, OMAN - FEBRUARY 11: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team crosses the finish line during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 5 a 155.9km stage from Nizwa to Jabal Al Akhdhar - Green Mountain 1024m on February 11, 2026 in Jabal Al Akhdhar - Green Mountain, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Épico final de Nairo Quintana en el Tour de Omán: clasificación general tras la última etapa

Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team.

Clasificación general del Tour de Omán 2026: así quedó Nairo Quintana, luego de la etapa 4

MISFAT AL ABRIYEEN, OMAN - FEBRUARY 09: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team attacks in the breakaway during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 3 a 191.3km stage from Samail - Al Fayhaa Rest house to Misfat Al Abriyeen - Eastern Mountain 921m on February 09, 2026 in Misfat Al Abriyeen, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Nairo Quintana sube como cohete en el Tour de Omán: atacó y sacudió la clasificación general

Egan Bernal está haciendo pretemporada con el Ineos Grenadiers.

Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Nairo Quintana, el mejor colombiano en el Tour de Omán 2026.

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

Remco Evenepoel, líder de la Vuelta a Valencia.

Remco Evenepoel está intratable: está es la impresionante marca en el año tras triunfo de etapa en la Vuelta a Valencia

Vibrante definición entre Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria en el Tour de Omán 2026.

Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria dejaron milimétrica definición en el Tour de Omán: líder colombiano

Noticias Destacadas