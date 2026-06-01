Nairo Quintana confirmó la próxima carrera que disputará en Europa: “Vamos por el podio”

Nairo Quintana está de regreso en la máxima categoría del ciclismo mundial. El corredor boyacense vio como espectador el Giro de Italia 2026 y calienta motores para su próxima carrera con el Movistar Team.

Esta temporada ha superado todas las expectativas. Aunque anunció su retiro del ciclismo, quedó campeón de la Vuelta a Asturias y se está despidiendo por todo lo alto.

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Nairo lleva un mes sin competencias oficiales en el World Tour, ausencia que se ha hecho notar entre los aficionados colombianos.

Afortunadamente, el ‘Cóndor’ anunció que estará de vuelta el próximo 17 de junio. “He tenido momentos un poco largos de preparación. Estamos ahora para la Vuelta a Suiza, vamos con el equipo intentando estar dentro del podio”, declaró para Caracol Sports.

Nairo Quintana reveló que participará acompañado por “algunos corredores que estuvieron en el Giro de Italia. Esperemos que esta semana puedan recuperar bien y podamos hacer una buena carrera en el Tour de Suiza”.

El análisis de Nairo Quintana

Movistar Team terminó el Giro sin victorias de etapa y ahora necesita recuperar los puntos con Nairo Quintana a la cabeza. El ciclista de Cómbita hizo su propio análisis de lo que vio en la corsa rosa con Einer Rubio y Enric Mas como principales protagonistas de la escuadra telefónica.

“El Giro de Italia nunca ha sido fácil. En la primera semana estuvieron bastante activos; se intentó trabajar para la victoria con Orluis (Aular). El equipo quiso estar adelante apostando por Enric y sabíamos algunos que era posible que pudiera haber tenido este rendimiento por la falta de competición”, explicó.

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Enric Mas era la carta del Movistar para buscar un puesto de vanguardia en la clasificación general; sin embargo, pagó cara la recuperación de una cirugía a la que se sometió a finales del año pasado.

Al ver que se les escapó muy temprano la lucha por el Giro, la dirección deportiva depositó sus monedas en Einer Rubio y su capacidad de brillar en la montaña.

El colombiano estuvo cerca de quedarse con una victoria de etapa, pero no le alcanzó. “Se enfrentó a rivales muy fuertes, muy polivalentes... No es que le haya faltado solvencia; yo creo que a veces lo más fácil es equivocarse y lo más difícil acertar. Nos faltó elegir un día a cambio de tantos días en fuga porque su performance ha sido maravillosa”, apuntó Nairo.

Einer Rubio, ciclista colombiano de Movistar Team. Foto: NurPhoto via AFP

Nairo espera que la situación se pueda revertir en las próximas carreras y, por supuesto, en el Tour de Francia, donde se renuevan todas las ilusiones.

Su mirada está puesta ahora en la Vuelta a Suiza y a futuro en la Vuelta a España, carrera para la que todavía no ha sido confirmado.