Calentón de Einer Rubio con rival en el Giro de Italia: le incumplió y acusó de ‘no tener palabra’

En la etapa 19 Einer Rubio volvió a lanzarse en busca de una victoria para Colombia en el Giro de Italia 2026. Su plan ejecutado fue bueno, pero no logró consumarse en los últimos kilómetros por desacuerdos con los rivales.

Aunque el ciclismo sea un deporte que se dispute de manera individual, ciertas alianzas ser arman kilómetro tras kilómetro. Este viernes, el colombiano del Movistar Team parecía haber acordado algo con un contrario, que a la postre no terminó por cumplirse.

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Discusión en plena etapa 19

Derek Gee y Einer Rubio fueron los corredores que se entrelazaron en la pelea tras el kilómetro Reb Bull. Al parecer, se tenía acordado que el colombiano pasase primero, pero justo antes de llegar al momento cumbre el canadiense apretó el paso.

Tras haber sido el norteamericano el que sacó ventaja, fue que el cafetero le llamó la atención a su colega. Por varios segundos entre ambos tuvieron una conversación, que no pasó a mayores.

A pesar de que no se generó nada más de una charla fuerte, en la línea de meta Rubio se mostró molesto por la ‘falta de palabra’ del contrario.

"Habíamos negociado, no tienen mucha palabra. Así es la vida y nos enseña de esa manera."



Bien Miguel Ángel López dejando en evidencia Giulio Ciccone 🇮🇹 y Derek Gee 🇦🇺, ciclistas que según él no cumplen la palabra con el Giro de Italia 🇮🇹. pic.twitter.com/Jhfm9KhbEy — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 29, 2026

“Día durísimo. De nuevo buscando la etapa con Ciccone, su equipo. Es injusto”, aseveró ante los medios que lo entrevistaron al final del día 19.

“Todo el mundo quiere hacerse el inteligente”, lanzó el que hace parte del Movistar como una protesta hacia quienes se quieren aprovechar.

😡 La reprimenda de Einer Rubio a Derek Gee por su cambio de ritmo en el Kilómetro Red Bull...#GirodItalia #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/B6SSAEUPiG — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2026

Sobre lo que tenían presupuestado, Einer apuntó a que: “Habíamos negociados para trabajar juntos pero al final veo que no tiene mucha palabra”.

“La idea era ayudarnos entre todos“, terminó mostrándose frustrado al ver que no alcanzó lo que estaba presupuestado.

Clasificación general del Giro de Italia 2026

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 75 h 13:16.

2. Felix Gall (AUT/DCT) a 4:03.

3. Jai Hindley (AUS/RBH) 5:04.

4. Thymen Arensman (NED/IGD) 5:33.

5. Derek Gee-West (CAN/LTK) 6:31.

6. Afonso Eulálio (POR/TBV) 7:26.

7. Michael Storer (AUS/TUD) 7:50.

8. Davide Piganzoli (ITA/TVL) 8:29.

9. Damiano Caruso (ITA/TBV) 9:01.

10. Egan Bernal (COL/IGD) 11:19.

Última chance de triunfar

Para este sábado está previsto que el Giro de Italia llegue a su último día en el que se podrá luchar por cambios significativos en la clasificación general.

Será un trazado que acabe en Piancavallo, tras 200 km, con un puerto de primera que permitirá ver la ‘última batalla’ del Giro 2026 entre los favoritos.

Jonas Vingegaard, líder del Giro de Italia 2026. Foto: Massimo Paolone/LaPresse via AP

Se tiene previsto que todos los rivales del líder provisional, Jonas Vingegaard, vayan en su contra para intentar recortarle la diferencia positiva que ha logrado acumular. Quien está más cerca del danés es Feliz Gall, con cuatro minutos por debajo.

En cuanto a los colombianos Rubio y Bernal, estos podrían ser animadores de la fracción de alta montaña. Pensar en una victoria de etapa es a lo que le apuntan para que Colombia no se vaya en limpio en dicha edición de la ronda italiana.