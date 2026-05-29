¿Cuál es la diferencia entre gasolina corriente, extra, diésel y ACPM?

Muchas personas desconocen cuáles son los tipos de combustible que puede utilizar un vehículo. Encontrar el adecuado es clave para mejorar el rendimiento del automóvil y sacarle máximo provecho.

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Además, utilizar un combustible correcto ayuda a cuidar el motor y reduce el rápido deterioro de los componentes mecánicos. Cada uno tiene características diferentes y ofrece distintas ventajas.

En las estaciones de gasolina del país, es común encontrar tres opciones: corriente, extra y ACPM. Sin embargo, no todos los vehículos pueden utilizar cualquiera de esas alternativas.

De acuerdo con la empresa Dispetrocom, dedicada al suministro de energía, la gasolina corriente es aquella que cuenta con un octanaje de 87 a 89, es decir, es menos resistente a la detonación que otros combustibles. Es comúnmente utilizada en carros y motos que no necesitan de mayor potencia.

A pesar de ofrecer tarifas más económicas, no todos los carros están diseñados para utilizar gasolina corriente. Algunos motores de alta compresión necesitan de un mayor octanaje para su funcionamiento.

Por otro lado, la gasolina extra o “premium” tiene de 91 a 93 octanos, lo que le da mayor resistencia a la detonación y le entrega suavidad al carro a la hora de acelerar. Puede ser utilizada en carros de lujo que tengan motores de alta exigencia como los modelos deportivos o los que lo requieran.

El tipo de combustible elegido depende de las necesidades del vehículo. Foto: Getty Images

Diferencias entre ACPM y diésel

ACPM (Aceite Combustible para Motores) es el nombre que se utiliza en Colombia para el diésel. Está constituido por una mezcla de hidrocarburos que aparece después de destilar el petróleo de forma fraccionada y con una presión atmosférica superior a los 200 grados centígrados.

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Su composición es densa y se utiliza para motores diésel que tienen un mayor torque y eficiencia que otros. Debido a su potencia, lo usan los vehículos de transporte de carga como camiones y tractomulas. También es usado por buses urbanos, como los de TransMilenio, intermunicipales, equipos agrícolas, tractores y maquinarias de construcción.

También es empleado en plantas eléctricas debido a que los generadores operan con motores de combustión interna tipo diésel. Al ser mas denso energéticamente que la gasolina, ofrece mayor potencia y menor consumo de combustible por kilovatio.