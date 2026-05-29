¿Cómo registrar una bicicleta en Bogotá? Estos son los pasos

Las bicicletas son uno de los medios de transporte más utilizados en Bogotá. En los últimos años, se han ampliado las ciclorrutas y los senderos especiales para que los ciclistas se movilicen con tranquilidad por la ciudad.

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Otra de las medidas tomadas por las autoridades es el registro obligatorio de bicicletas. Esto quedó establecido en el Decreto Distrital 242 de 2021, que reglamentó el uso de los vehículos no motorizados de dos ruedas.

En la normativa, se especificó que los controles y registros quedarían a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad. El registro tiene como objetivo identificar las bicicletas de la ciudad y garantizar su seguridad.

De esta manera, si el vehículo es hurtado, el propietario podrá denunciarlo. También se puede conocer qué bicicletas han sido reportadas como robadas en el pasado.

El trámite ayuda a la Policía Metropolitana de Bogotá a controlar el hurto de estos vehículos en la ciudad y evitar su comercialización en casos de robo. Actualmente, para registrarse, los usuarios deben acudir a uno de los puntos presenciales donde se realiza el procedimiento.

Gracias a los controles y el registro, las autoridades pueden identificar a las bicicletas reportadas como robadas. Foto: Secretaría de Seguridad

También se pueden registrar por medio de la plataforma Registro Bici Bogotá, donde los ciclistas deben cumplir una serie de requisitos para finalizar la inscripción.

Pasos para registrar una bicicleta

La Secretaría de Movilidad realiza jornadas semanales para promover el registro de bicicletas. Este viernes 29 de mayo de 2026, los interesados pueden dirigirse a puntos presenciales en la calle 127 # 13A-76 local 2 Tienda DCS y la calle 80 con carrera 24.

Los que deseen realizar el trámite por la página web deberán ingresar a la plataforma de Registro Bici Bogotá y seguir los siguientes pasos:

Crear un usuario.

Diligenciar el formulario.

Entrar al menú Registrar Bicicleta.

Rellenar la información de la bicicleta.

Subir 4 fotos.

Leer la declaración juramentada y aceptar.

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Al terminar el proceso, el comprobante del registro deberá llegar al correo electrónico ingresado o podrá descargarse desde la página web. La inscripción permite acceder al portal del Sistema Nacional de Denuncia Virtual, consultar si una bicicleta fue reportada como robada, realizar el traslado de propiedad de la bicicleta o hacer modificaciones a alguna de sus partes.