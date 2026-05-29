Prográmese: nuevos cierres en la av. Primero de Mayo por obras del metro de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá informó que a partir de este viernes 29, se implementarán cierres viales en la av. Primero de Mayo por obras del metro.

¿Cuándo entrará en función el Metro de Bogotá?

La construcción de la primera línea del Metro registró, con corte al 30 de abril, un avance del 77,53 % de avance. Ahora, empezará una nueva fase con el izaje de las vigas y la cubierta metálica sobre la avenida Primero de Mayo entre las calles 40 sur y 39 sur.

Las obras también contemplan el armado de la pasarela de conexión en la nave central de la Estación 5 de la Línea 1 del Metro. Con el objetivo de no interrumpir las actividades diarias de los ciudadanos y reducir la afectación a la movilidad peatonal, las actividades en los andenes tendrán un horario de 10:00 p. m. a 4:30 a. m.

Los cierres empezarán en la noche de este viernes 29 de mayo y se llevarán a cabo en dos etapas no simultáneas.

Etapa 1

Durante este momento, se cerrará totalmente la calzada norte y andén norte de la av. Primero de Mayo, entre las calles 40 sur y 39 sur. Para garantizar el paso de vehículos, habrá contraflujo al occidente y flujo normal al oriente.

Etapa 2

En este punto, se hará cierre de la calzada sur y andén sur de la av. Primero de Mayo, entre las calles 40 sur y 39 sur. En cuanto a la movilidad de los vehículos en el corredor, habrá contraflujo al oriente y flujo normal al occidente.

El cierre será de 24 horas para las calzadas y de 10:00 p. m. a 4:30 a. m. para los andenes. La Secretaría aseguró que existirá señalización para guiar a conductores y peatones durante las obras.

Más cierres viales en Bogotá

La semana pasada, la Secretaría anunció cierres en la carrera 19 con calle 100, al norte de la ciudad, por obras de adecuación de la malla vial. Las restricciones durarán cinco meses y afectarán principalmente a vehículos particulares y de transporte público.

Los cierres en la carrera 19 con Av. calle 100 se sumarán a otras restricciones y obras en la zona. Foto: SDM

Las obras empezaron el pasado 15 de mayo y se realizarán en cuatro etapas no simultáneas. La Alcaldía espera que las calzadas intervenidas sean entregadas antes de que finalice el año.

Prográmese: nuevos cierres en la Av. Boyacá desde este jueves 21 de mayo

Los conductores que vayan en sentido norte-sur por la av. Carrera 19 y continúen al sur o tomen la av. Calle 100 al oriente o al occidente deberán tomar los dos carriles habilitados.

Los que tomen el sentido norte-sur por la av. Carrera 19 y continúen al sur o tomen la av. Calle 100 al oriente o al occidente utilizarán el carril especificado. Mientras que los usuarios en sentido occidente-oriente por la av. Calle 100 podrán utilizar uno de los tres corredores que estarán abiertos. Por su parte, peatones y ciclistas no tendrán afectaciones en sus estructuras.