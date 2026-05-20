La Alcaldía de Bogotá aclaró una de las dudas más frecuentes sobre la Primera Línea del Metro.

El sistema contará con diferentes tipos de trenes y no todos estarán diseñados para transportar pasajeros, ni tendrán el mismo color que comúnmente se asocia al proyecto.

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Trenes de pasajeros y vehículos de mantenimiento tendrán funciones distintas

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá sigue generando expectativas y dudas entre los ciudadanos.

Una de las más recientes aclaraciones de la Alcaldía de Bogotá responde a una confusión frecuente: no todos los trenes del sistema serán rojos ni todos estarán destinados al transporte de pasajeros.

La administración distrital explicó que el proyecto contempla dos tipos de vehículos ferroviarios con funciones distintas dentro de la operación del sistema .

De acuerdo con la explicación oficial recogida por la Alcaldía, el sistema del Metro de Bogotá no se limitará a los trenes convencionales de pasajeros. En su operación coexistirán:

Trenes de pasajeros, diseñados para movilizar hasta aproximadamente 1.800 personas por formación, con una longitud cercana a 134 metros.

Vehículos auxiliares de mantenimiento y operación, con un peso menor y funciones técnicas específicas dentro del sistema ferroviario .

Estos vehículos auxiliares no están diseñados para el transporte de ciudadanos, sino para tareas logísticas como instalación de sistemas, transporte de materiales, mantenimiento de infraestructura y apoyo técnico en la operación de la línea.

Los trenes del Metro de Bogotá tendrán una identidad visual diferenciada: mientras las unidades de pasajeros mantendrán el diseño oficial del sistema, los vehículos auxiliares contarán con otro color por su función técnica y de mantenimiento. Foto: Composición Semana/ Instagram @elmetrobogota- API

El color de los trenes y su función en la operación

Uno de los puntos aclarados por la Alcaldía es que no todos los vehículos del sistema serán rojos, como comúnmente se asume en representaciones visuales del Metro.

Los trenes de pasajeros sí mantendrían la identidad visual del sistema, pero los vehículos auxiliares tendrían una apariencia diferente, en este caso descritos como de color amarillo, debido a su función operativa y de servicio interno dentro del sistema .

Este detalle responde a una lógica técnica: en sistemas de metro modernos es habitual diferenciar los trenes de operación comercial de aquellos destinados a mantenimiento, inspección o soporte logístico.

La aclaración de la Alcaldía también se enmarca en el modelo de operación del Metro de Bogotá, que será completamente automatizado y con una infraestructura diseñada para separar funciones de transporte y mantenimiento.

Los vehículos auxiliares cumplirán un papel fundamental en la fase de construcción y posteriormente en la etapa de operación, cuando el sistema entre en servicio comercial.

Según la información oficial, estas unidades podrán realizar tareas en zonas donde no operan los trenes de pasajeros, facilitando la continuidad del sistema sin interrupciones.

El Metro de Bogotá es actualmente el proyecto de infraestructura de transporte más importante de la ciudad.

Su Primera Línea, en construcción, busca reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los corredores más congestionados de la capital.

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De acuerdo con información de la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía, el sistema está diseñado como un metro elevado automatizado, con estaciones distribuidas a lo largo del trazado y operación sin conductor.

La aclaración sobre los tipos de trenes se suma a otros avances comunicados por la administración, en un contexto donde el proyecto ha superado fases críticas de ingeniería, fabricación de material rodante y obra civil.