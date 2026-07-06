Bogotá abrió convocatoria para premiar las mejores iniciativas de movilidad sostenible: así puede participar

La Secretaría de Movilidad abrió la convocatoria de los Reconocimientos 2026 de la Red de Cero y Bajas Emisiones (RCBE), que busca premiar a los mejores proyectos de movilidad sostenible en la capital.

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Está dirigida a miembros de la RCBE que estén trabajando en iniciativas, con resultados verificables, que puedan ser implementadas en la transición energética de la movilidad de la ciudad.

Los que participen serán evaluados con criterios técnicos que se enfocarán en impacto, política pública, resultados y generación de conocimientos. Las propuestas que tengan enfoques de equidad de género o poblaciones vulnerables tendrán puntos adicionales.

“Con esta convocatoria, Bogotá continúa consolidándose como un referente en América Latina en la promoción de soluciones innovadoras y sostenibles para la movilidad, fortaleciendo un ecosistema que conecta actores y acelera la implementación de tecnologías limpias”, aseguró la Secretaría de Movilidad.

El reconocimiento Sello Oro se destinará a cada uno de los ejes estratégicos de la política pública, que son los siguientes:

Transición tecnológica de flotas.

Soluciones financieras habilitantes.

Desarrollo de infraestructura y servicios habilitantes.

Expansión de la oferta vehicular de cero y bajas emisiones.

Desarrollo de capacidades e innovación.

Una de las políticas públicas que revisará la convocatoria es la expansión de la oferta vehicular de cero y bajas emisiones. Foto: Cortesía Go Green

¿Cómo participar?

Las organizaciones interesadas pueden postularse desde el pasado 1 de julio y el cierre de la convocatoria se realizará el 14 de agosto de 2026.

Para entrar a participar, deben diligenciar el formulario de postulación y enviar las evidencias de los resultados del proyecto. Este debe haberse desarrollado dentro del período del segundo semestre de 2025 a la actualidad.

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Se pueden postular iniciativas de todo el país, siempre y cuando demuestren que pueden realizar una contribución verificable a la movilidad de cero o de bajas emisiones en Bogotá. Además, deben inscribirse en una sola categoría; los que aparezcan en más de una no serán tenidos en cuenta.

El proceso de evaluación se realizará del 17 de agosto al 16 de octubre y, finalmente, los resultados serán anunciados en una ceremonia presencial en noviembre.