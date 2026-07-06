Más enamorada que nunca: Majida Issa confirma su relación con Roberto Romano, protagonista de “La hija del mariachi”

La reconocida actriz colombiana Majida Issa y el actor mexicano Roberto Romano han confirmado públicamente su noviazgo a través de sus redes sociales.

La noticia pone fin a meses de especulaciones y coincide con un momento destacado en la carrera profesional de la intérprete, quien recientemente regresó a las pantallas internacionales de televisión.

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Las versiones sobre un posible vínculo sentimental entre Majida Issa y Roberto Romano comenzaron a circular en los medios especializados a mediados de 2025.

Según informaciones divulgadas en su momento por diversos programas de entretenimiento, los actores habrían coincidido en las instalaciones del Canal RCN en Bogotá, donde se desarrollaban de manera simultánea producciones televisivas en las que ambos participaban.

A pesar de que los comentarios cesaron temporalmente a inicios de 2026 debido a una publicación viral en la que Issa sugería encontrarse soltera junto a su colega Carmen Villalobos, los rumores tomaron fuerza nuevamente tras reportes que registraron la visita de Romano a la capital colombiana.

Finalmente, la especulación dio paso a la confirmación por parte de los propios implicados. A través de fotografías compartidas en sus redes sociales, ambos actores evidenciaron la cercanía de su relación.

Un hito relevante dentro de este anuncio fue la celebración del cumpleaños número 45 de la actriz sanandresana, el pasado 27 de junio de 2026, fecha en la que se documentó el acompañamiento del actor mexicano en la celebración.

Roberto Romano es un actor mexicano con una trayectoria consolidada en diversas producciones de televisión en México y Estados Unidos, en Colombia es conocido por protagonizar la nueva versión de “La hija del mariachi”.

Según varios medios el contacto inicial entre Romano e Issa se dio en Colombia por motivos laborales, lo que derivo tiempo después en una relación afectiva.

Romano sostuvo una relación sentimental con la actriz, modelo y exreina de belleza María Laura Quintero.

Uno de los aspectos señalados por fuentes cercanas a la pareja gira en torno al manejo de la relación a distancia. Debido a sus respectivos compromisos profesionales, Majida Issa mantiene su vida en Colombia, mientras que Roberto Romano se encuentra entre México y los Estados Unidos.

Majida atraviesa una etapa de alta exposición internacional gracias a su reincorporación a la franquicia de Sin senos sí hay paraíso.

Issa retomó el personaje de Jessica Beltrán, conocido popularmente como ‘La Diabla’, un rol que marcó un antes y un después en su carrera profesional y en su proyección internacional y cuyo regreso, según la propia artista, obedeció a constantes pedidos de la audiencia, quienes pedían su regreso.