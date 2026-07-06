Ella es Gabrielle, la hermana de Erling Haaland, famoso futbolista noruego; su parecido es impresionante

Erling Haaland se ha consolidado como una de las grandes figuras del Mundial de 2026, no solo por su rendimiento dentro del terreno de juego, sino también por el interés que ha despertado todo lo relacionado con su vida personal y su trayectoria profesional. El delantero noruego ha acaparado la atención de aficionados y medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los protagonistas más comentados del campeonato.

Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland; así nació su historia de amor

Además de sus actuaciones con la selección de Noruega, el atacante del Manchester City ha sido tema de conversación por diversas historias que han salido a la luz durante el torneo, relacionadas con sus inicios en el fútbol, su entorno familiar y otros aspectos que han despertado la curiosidad de miles de seguidores alrededor del mundo.

En medio del Mundial de 2026, Erling Haaland llamó la atención por otro detalle de su vida personal: sus hermanos. Ambos familiares de la figura deportiva se robaron las miradas, precisamente por el parecido que tienen entre sí.

Gabrielle Haaland fue quien más cautivó a los fanáticos del futbolista, precisamente por los rasgos físicos que compartía con él. Fotografías dejaron ver lo similares que son, lo que ha generado numerosos comentarios.

Ante la incertidumbre de muchos, la joven noruega tiene 28 años y es mayor que el delantero. La mujer ha alcanzado gran popularidad en Instagram, donde destaca por su belleza y el contenido que publica, además de compartir momentos con su familia.

La europea ha sido comparada con Erling, al punto de que algunos han especulado con que eran hermanos gemelos por el parecido que comparten. Sin embargo, esto fue desmentido debido a la diferencia de edad que hay entre ambos.

Gabrielle Haaland se desempeña en el sector de la salud en Noruega, es madre de dos hijos y está casada. En sus redes sociales comparte experiencias de viajes y actividades de todo tipo.

En varias ocasiones se le ha visto disfrutar junto a sus hermanos y su madre, lo que evidencia la cercanía que mantienen como familia.

Uno de los primeros videos de la joven fue cuando Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil, ocasión en la que celebró el triunfo de la selección de su hermano. Allí se le vio con su cabellera rubia y larga, además de facciones muy similares a las del famoso.