El rumbo de la vida de Epa Colombia cambió por completo luego de que fuera condenada a prisión a raíz de un video difundido en redes sociales, en el que aparecía causando daños a una estación de TransMilenio durante las manifestaciones registradas en Bogotá. La grabación generó una amplia polémica y desató fuertes críticas entre la opinión pública.

¿Saldrá de la cárcel? Pareja de Epa Colombia rompe el silencio tras rumores de su supuesta libertad

Como resultado del proceso judicial, la creadora de contenido recibió una pena de cinco años de cárcel por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación al servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. La decisión la obligó a alejarse de su familia y de los proyectos personales que adelantaba, poco tiempo después de haberse convertido en madre.

En las últimas horas, su situación volvió a generar preocupación luego de que Yina Calderón denunciara, a través de sus redes sociales, una presunta vulneración de los derechos de la empresaria dentro del centro penitenciario donde permanece recluida.

La influenciadora aprovechó una pausa durante la transmisión del partido entre Colombia y Ghana, el pasado 3 de julio, para compartir un mensaje en sus historias de Instagram. Allí aseguró que ni siquiera la abogada de Epa Colombia había podido verla y calificó la situación como preocupante.

“No nos quieren dejar a ver a Epa Colombia, no sabemos nada, hoy fue la abogada y no se la dejan ver ni siquiera a ella”, afirmó.

Posteriormente, insistió en que la empresaria estaría siendo víctima de un trato injusto y pidió apoyo para visibilizar el caso. “Le están vulnerando todos los derechos, es inhumano. Ni siquiera a los criminales más duros los están tratando como a Epa. Amigos, necesitamos ayuda”, agregó.

Abogada de Epa Colombia alertó sobre delicado asunto

Wendy Herrera, encargada del caso de la influencer, preocupó a sus seguidores con un inesperado video, denunciando que había irregularidades con respecto a su estadía en dicho lugar.

La abogada mencionó que no la quisieron dejar ver a la clienta, por lo que esto no era positivo ni garantizaba la estabilidad de la famosa. Allí apuntó que necesitaba sacarla, pues estaban ocurriendo cosas que la ponían presuntamente en peligro.

“Desde las 9:30 a. m. llegué a la estación de Policía de Carabineros con la intención de entrevistarme con Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia. Soy su abogada y no me permitieron el ingreso, vulnerando así todas las garantías del debido proceso y su derecho a una defensa técnica”, dijo.

“Hoy quiero decirle a todos que sacaré de este lugar a la Epa Colombia porque aquí le tienen una tortura psicológica”, agregó.

Herrera apuntó que indagaría sobre quiénes le estaban haciendo este daño a la empresaria de queratinas, pues era angustiante lo que estaba sucediendo en la actualidad.

“Vamos a acabar con todas las irregularidades, con todas las vulneraciones y con todos los atropellos que han cometido contra Epa Colombia. Todas las manos oscuras que están detrás de la privación de su libertad las sacaré a la luz”, aseguró.