Vozinha filtró el secreto de su charla con Messi tras la eliminación de Cabo Verde en el Mundial: “Nunca lo olvidaré”

El Mundial de 2026 sumó un nuevo capítulo de deportividad tras el compromiso en el que la Selección de Argentina superó 3-2 a Cabo Verde y avanzó a octavos de final. Más allá del resultado de la clasificación de la albiceleste, el foco de la prensa internacional se centró en el cruce entre el capitán argentino, Lionel Messi, y el guardameta caboverdiano Josimar José Évora Diaz, conocido deportivamente como Vozinha.

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Antes de que iniciara el partido en el Hard Rock Stadium de Miami, el arquero de 40 años ya había manifestado públicamente su admiración por el astro argentino. De acuerdo con declaraciones previas concedidas a TNT Sports Brasil, Vozinha había calificado a Messi como “el mejor de todos los tiempos” y expresado su deseo de competir contra él e intercambiar camisetas.

El arquero de Cabo Verde Vozinha estaría en el radar de uno de los grandes del continente. (AP Foto/Ashley Landis) Foto: AP Photo/Ashley Landis

La oportunidad se dió en un partido donde la selección africana plantó cara al vigente campeón del mundo, forzando la definición al tiempo suplementario. Durante los más de 120 minutos de juego, Vozinha contabilizó un total de ocho atajadas, conteniendo varios remates directos por parte de argentina antes de consolidarse el marcador 3-2.

Al concluir el encuentro, las cámaras de la transmisión oficial captaron un prolongado abrazo entre ambos futbolistas. Los detalles de dicha conversación fueron difundidos inicialmente por el periodista, Fabrizio Romano, quien citó textualmente las palabras del arquero caboverdiano.

“Fui hacia Messi después del juego. Él me abrazó y dijo: ‘eres grande, tu gente debería estar orgullosa de ti’. Eso fue increíble para mí”, confesó Vozinha. “Escuchar palabras así de alguien como Leo Messi significa mucho para mí. Le agradecí y le dije: ‘gracias Leo, eres el mejor’”.

Asimismo, el guardameta, quien actualmente figura como agente libre, confirmó que el intercambio de camisetas se concretó en la zona de túneles.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Lionel Messi, reconoció la complejidad del partido, destacando que el grupo técnico era consciente de que Cabo Verde venía de registrar antecedentes competitivos ante rivales de peso como España y Uruguay. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro”, admitió el capitán argentino.

Por su parte, Vozinha dijo lo siguiente: “Hoy nos enfrentamos a Argentina con dignidad. No fue un duelo entre Vozinha y Messi, sino entre Cabo Verde y Argentina. Por supuesto, el resultado final es decepcionante, pero debemos sentirnos felices y orgullosos”.

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Un aspecto llamativo radica en el impacto mediático del portero en redes sociales. La cuenta de Instagram de Vozinha pasó de 46.000 seguidores a una cifra superior a los 22 millones.

Con este resultado, la selección de Cabo Verde cierra una participación histórica en la que Vozinha acumuló 18 atajadas totales en el certamen, mientras que Argentina avanza en la competencia para enfrentarse a Egipto en la ciudad de Atlanta.