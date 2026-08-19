José Patiño habló sobre la dura realidad tras perder a su papá y tiró sablazo a Petro por tragedia del terremoto: “Sin recursos”

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejó una profunda tragedia en distintas regiones del país. De acuerdo con la información conocida, numerosas personas resultaron afectadas por la emergencia, perdieron sus viviendas y, en algunos casos, enfrentaron la dolorosa desaparición o muerte de familiares y mascotas tras el colapso de estructuras.

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Desde el momento en que ocurrió el movimiento telúrico, varias historias comenzaron a conocerse a través de las redes sociales. Una de las que generó mayor conmoción fue la del periodista y expresentador de Noticias Caracol José Fernando Patiño, quien atravesó momentos de angustia por la situación de su padre, Darío Patiño Rivera.

El hombre, de 78 años, quedó atrapado bajo los escombros del edificio donde residía en la ciudad de Cali. Según se conoció, el periodista logró mantener contacto telefónico con su padre y, ante la gravedad de la situación, decidió viajar de inmediato para conocer detalles sobre lo ocurrido.

Sin embargo, al llegar a la capital del Valle del Cauca, se encontró con un panorama desolador y con la incertidumbre sobre el paradero de su padre. Con el paso de los días, la tragedia terminó por confirmarse.

Finalmente, José Fernando Patiño utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicar el fallecimiento de Darío Patiño Rivera y compartir públicamente el dolor por la pérdida de su familiar, en medio de una de las emergencias más difíciles que ha enfrentado el país.

Tras la pérdida, el comunicador reaccionó a la situación que vivió recientemente, al grabar un video en el que se refirió a lo que marcaría su futuro. El periodista no dudó en comentar sobre su regreso a la capital, mencionando la nostalgia que le causaba dejar Cali.

“Regreso a Bogotá, donde tengo mi vida y mis hijos estudian. Es muy triste dejarte así, Cali; regresar a mi casa de esta manera, pero estoy muy agradecido”, comentó, indicando que sentía agradecimiento.

De igual manera, se refirió a la gestión de las autoridades, las cuales atendieron la emergencia que golpeó a la ciudad. Allí reafirmó que el tema radicaba en la sociedad y no en la política.

“A la Alcaldía, bomberos y voluntarios, gracias; seguramente hay muchas cosas susceptibles de mejorar, pero esto es un tema de país y no político”, comentó en el clip.

Además, Patiño lanzó un sablazo contra el Gobierno Petro, indicando que los recursos quedaron afectados tras los últimos cuatro años. El periodista profundizó y aclaró que se trataba de un duelo colectivo, por lo que se debía responder en beneficio de todos.

“Siento que Gestión de Riesgo quedó muy afectada los últimos cuatro años y nos cogió con esta tragedia sin recursos. Se tiene que hacer algo más grande para poder responder. Este es un duelo colectivo”, concluyó.