Siguen conociéndose fuertes testimonios sobre las labores de búsqueda y rescate adelantadas después del devastador terremoto que golpeó a Colombia.

Esta vez, Francisco Echeverri, ingeniero estructural y vocero oficial de la familia de las trillizas Saavedra, lanzó serios cuestionamientos sobre la manera en la que se desarrolló la operación para encontrar a las víctimas.

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En diálogo con Win Sports, Echeverri reveló que durante las labores tuvieron señales de vida de tres personas atrapadas entre los escombros. Sin embargo, aseguró que ninguna de ellas pudo ser rescatada con vida y atribuyó el desenlace a lo que calificó como un “mal manejo” de la operación.

“Tuvimos señales de vida de tres víctimas y esas señales de vida no condujeron a ningún rescate con vida, lastimosamente por el mal manejo que hubo dentro de la operación”, afirmó.

“Perdimos 48 horas completamente”

Echeverri aclaró que sus señalamientos buscan servir para mejorar la respuesta frente a futuras emergencias. Según explicó, considera que las señales detectadas habrían podido conducir a un resultado diferente si durante las primeras 24 horas se hubiera establecido un plan de rescate más eficiente desde las entidades oficiales.

“Esas señales de vida hubieran podido conducir a una respuesta positiva en cuanto al rescate, si durante las primeras 24 horas, a nivel de entidades oficiales, se hubiera organizado un plan de rescate más eficiente”, señaló.

Uno de sus cuestionamientos más fuertes estuvo relacionado con la cantidad de organismos que llegaron al lugar y la falta de una coordinación clara entre ellos.

Echeverri mencionó el paso de Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército, Policía, cuerpos de bomberos, Guardia Cimarrona del Chocó y los Topos Aztecas, además de los civiles voluntarios que participaron en las labores.

El ingeniero describió lo ocurrido inicialmente como un “desorden absoluto” y aseguró que esa situación terminó llevándolo a asumir una vocería, pese a que había llegado al lugar como un voluntario más.

“Prácticamente por eso fue que yo terminé cogiendo la vocería, siendo un civil que comenzó pasando baldes llenos de escombros. Yo alcancé a estar seis horas pasando baldes de escombros”, relató.

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Así lograron establecer un orden en la operación

Por su experiencia profesional como ingeniero estructural, Echeverri comenzó posteriormente a aportar sus conocimientos para analizar las condiciones de la edificación colapsada. Según contó, llegó un momento en el que los equipos necesitaron un concepto técnico y él se ofreció para ayudar.

Más adelante, junto con uno de los tenientes del cuerpo de bomberos, consiguieron establecer un orden jerárquico de mando que permitió restringir el ingreso de personas a la parte superior de la estructura y organizar de mejor manera las labores.

Echeverri explicó que también trabajó junto a un arquitecto para reconstruir mentalmente cómo era la edificación antes del colapso y establecer cuáles podían ser los puntos donde existía una mayor posibilidad de encontrar víctimas.

Ese trabajo, sostuvo, permitió avanzar con mayor rapidez hacia las últimas personas que permanecían entre los escombros. Sin embargo, cerró su relato con una dura conclusión sobre las primeras jornadas de la emergencia.

“Eso nos permitió llegar más rápido a las últimas víctimas, pero perdimos 48 horas completamente”, sentenció.