El mensaje con el que Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional: dejó a Colombia conmovida

Este sábado 3 de octubre de 2026, el mundo del ciclismo profesional colombiano cambió tras el retiro de Nairo Quintana, uno de los máximos referentes que dejó el nombre del país en alto a nivel mundial.

La despedida a Nairo Quintana que emocionó al mundo: bicicletas en lo alto en el Giro de Emilia

Su última carrera ocurrió en el Giro de Emilia, competencia que se llevó a cabo en la región de Emilia-Romaña, al norte de Italia, y en donde ya había dejado huella tras ganarla en 2012.

El evento, más allá de lo competitivo, abrió un espacio para dedicar el trayecto que Nairo tuvo durante sus 17 años como ciclista profesional. Allí, compañeros y competidores tomaron la decisión de alzar sus bicicletas y hacer una fila de honor en homenaje a la carrera de ‘Nairoman’.

Nairo Quintana en el Giro del Emilia. Foto: Getty Images

Si bien Nairo quedó en la 48.ª posición del Giro de Emilia, lo más importante fue el homenaje a su tiempo recorriendo las calles de varios países a través de su bicicleta, logrando grandes hazañas como el Giro de Italia y la Vuelta a España.

El mensaje de Nairo

Después de realizar su última competencia profesional, Nairo Quintana aprovechó para compartir su agradecimiento en redes sociales por todas las personas y aficionados que lo estuvieron acompañando durante estos años, tanto en los momentos de gloria como en los difíciles.

A través de su cuenta de X, el ciclista boyacense dejó un breve mensaje, reiterando su última etapa como profesional, así como el final de una era.

“Mi último baile. Gracias”, comentó Nairo.

En el transcurso de su despedida, entidades e instituciones compartieron su agradecimiento al ciclista boyacense. Uno de ellos fue su último equipo, Movistar Team, en donde valoraron el tiempo competido y los logros obtenidos.

“Ha sido un placer tenerte durante todos estos años en nuestro equipo y un honor haber conseguido tantas cosas juntos. Gracias por tanto, campeón”, afirmó el equipo.

Por su parte, el Giro de Italia, competencia que Nairo ganó en el año 2014, le rindió un tributo en su página web, agradeciéndole por la carrera que tuvo y las victorias obtenidas.

“En las carreteras de la Corsa Rosa ha escrito algunas de las páginas más doradas del deporte de su país. Rostro siempre imperturbable. Se creía en las alturas. Desafió a gigantes desde que debutó en el World Tour allá por 2012. Se llevó un Giro y quedó a muy poco del segundo, cuando Tom Dumoulin le arrebató la gloria en Milán. Tres podios en el Tour, un triunfo en la Vuelta a España y una colección de cimas casi inacabable. Siguió, venció, triunfó y se elevó a los altares. Hoy dice adiós desde la cumbre. ¡Enhorabuena por tu carrera, Nairo!”, compartió el Giro de Italia.