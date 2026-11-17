El exciclista Rigoberto Urán ha sido noticia en los últimos días por diversos motivos.

Uno que acaparó portadas fue el accidente de su esposa mientras practicaban ciclismo en carreteras de Medellín. Múltiples fracturas y graves lesiones padeció Michelle Durango.

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A la par de que subió ello, también en sus historias de Instagram comentó otra situación que lo tiene indignado desde hace varias semanas y está relacionada con la movilidad en la vía que debe tomar para llevar a su hija al colegio.

En las últimas horas emprendió dicha ruta y se molestó al ver que en “cuatro kilómetros: 42 minutos”.

Rigoberto Urán (@UranRigoberto ) no ocultó su indignación al quedar atrapado en un trancón mientras llevaba a su hija Carlota al colegio. Aunque estaban a solo cuatro kilómetros de su destino, el recorrido les tomaría 42 minutos, una situación que desató una divertida conversación entre el ciclista y su pequeña. Entre risas y reclamos por el tráfico, Rigo volvió a insistirle a Carlota en que la mejor solución sería llevarla al colegio en bicicleta. El momento dejó ver el humor del exciclista y su particular manera de enfrentar los trancones. #Rigo #RigobertoUrán #Medellín — Kienyke (@kienyke) November 17, 2026

En la conversación con su hija, Carlota, no se guardó nada y emitió: “Hágame el hijue... favor, hombre. Ni caminando de rodillas me demoro esto”.

Semanas atrás había propuesta a la menor que tomaran la cicla, con la que podrían tardar menos en el mismo trayecto previsto.

Días antes se accidentó su esposa

Rigoberto Urán vivió angustiantes momentos durante los últimos días producto de un accidente que vivió su esposa, Michelle Durango, mientras ambos practicaban cicla.

Según lo expresó en redes sociales el expedalista profesional: “Se nos invirtió la jugada”.

En múltiples ocasiones el retirado corredor vivió fracturas, caídas y otros percances que fueron atendidos por su pareja sentimental. Ahora, fue ella la que vivió el dolor del deporte y Urán estuvo para su cuidado.

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A través de su Instagram personal, el que fue plata en los Juegos Olímpicos para la nación relató lo angustiante que fue ver a la mamá de sus hijos tras la dura caída que vivieron.

“Les cuento pues, mijitos, que yo he tenido accidentes y mis sustos bien verracos montando en bicicleta. Pero el que viví estos días con Michelle… ay, Dios mío, ¡casi se me sale el corazón!“, calificó del suceso que los condujo al hospital de urgencia.

“Tantas veces que Michy me acompañó a mí en la clínica y esta vez se nos invirtió la jugada. Me tocó acompañarla a ella”, agregó en su rol de acompañante.

“Ya pasaron ocho días del accidente y, gracias a Dios, todo va superbién. Michy va mejorando cada día. Y véala acá, sonriendo otra vez. ❤️”, dijo de la evolución que ha ido teniendo.

“Muchas gracias a los médicos y a todo el equipo de la clínica por cuidarla tan bien. Y a nuestra familia y amigos, gracias por estar ahí, tan pendientes de nosotros desde el primer día. Un abrazo grande a todos”, terminó el histórico pedalista del país.

El mismo Rigo dio a conocer las partes del cuerpo que más se vieron afectadas de su esposa: “Pómulo fracturado, clavícula, costillas pero está mela, está mela”.

De acuerdo al relato del excorredor el accidente de su pareja se podría calificar como “duro”: “Se estaba dando duro”.

Múltiples mensajes de apoyo

Gusi, artista musical, Linea Tejeiro, actriz y otras personalidades de la farándula nacional que tienen cercanía con la familia de Urán le escribieron mensajes de apoyo para su recuperación.

Afortunadamente, en los videos que comparte Rigo se ve la secuencia de la recuperación que va llevando Durango y cada vez se ve de mejor semblante.