Juan Fernando Quintero estaría listo para volver a las canchas con Independiente Medellín. El volante antioqueño se encuentra lesionado desde el mes de septiembre y solo ha disputado seis partidos en lo que va del semestre.

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Periodistas cercanos a la actualidad del ‘Poderoso’ aseguran que Juanfer estará convocado para el partido de este viernes contra Santa Fe por los cuadrangulares semifinales; sin embargo, todavía no hay anuncio oficial por parte del DIM.

No obstante, Quintero se pronunció en redes sociales con una publicación que parece confirmar las versiones de prensa. Este martes subió una fotografía de él mismo vestido con el uniforme del Medellín y puso dos corazones con los colores emblemáticos del club.

Los hinchas del conjunto antioqueño están ilusionados con la posibilidad de ver a Juan Fernando Quintero y Agustín Martegani en el primer partido de los cuadrangulares, duelo que será en condición de local ante el equipo de Hugo Rodallega, Franco Fagúndez y compañía.

La publicación de Juan Fernando Quintero en su cuenta oficial Foto: Instagram @juanferquinterop

Se viene el regreso de Juanfer

En caso de ser convocado por Amaranto Perea, se espera que Juanfer vaya sumando minutos progresivamente hasta recuperar su plenitud física.

Hasta ahora son once partidos los que se ha perdido Quintero con el Medellín, entre ellos los cuartos de final de la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional y el final del ‘todos contra todos’.

De hecho, el ‘Poderoso’ estuvo a punto de quedarse por fuera de los cuadrangulares y logró recomponer el camino en las últimas jornadas. Hasta el último día tuvo que sufrir para meterse en la lista de clasificados con una victoria sobre la hora ante Águilas Doradas (1-0).

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En el grupo A se enfrentarán a Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Once Caldas, tres equipos que cuentan en su nómina con jugadores de experiencia en Selección Colombia como Rodallega, James y Dayro Moreno, entre otros.

El regreso de Juanfer Quintero es una noticia clave para Amaranto y su cuerpo técnico, pues muchos de los problemas que tuvieron en la Liga BetPlay fueron por la falta de generación de juego ofensivo y el peso específico de los jugadores que tenían disponibles en ataque.

De hecho, la ausencia del capitán no fue el único dolor de cabeza para el Medellín. Un par de semanas después se lesionó Agustín Martegani, quien venía siendo el mejor jugador del equipo y brilló ante la ausencia de Juanfer.

Cuando todo parecía encaminado hacia una dolorosa eliminación, el equipo tomó un segundo aire y logró meterse en la ‘fiesta de fin de año’ con mejores sensaciones. Eso sirvió para que Amaranto Perea pudiera mantener su puesto como DT y, de paso, Juanfer Quintero se ilusionara con la posibilidad de volver a jugar antes de terminar el año.