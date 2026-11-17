Cuando un conductor se encuentra transitando en carretera hay ocasiones en las que su vehículo genera ruidos extraños, provocando problemas graves que terminan en el carro varado.

Revisión técnico-mecánica: cómo verificar si un CDA es legal

Al principio, cientos de conductores comienzan a tener actitudes distintas, preguntándose a sí mismos cuáles son los pasos a seguir para solucionar una situación como esta.

Aseguradoras del país indican que hay varias formas en las que los usuarios deben responder cuando su vehículo se encuentra varado, siempre y cuando conozcan la razón principal por la que ocurrió.

De acuerdo con Seguros Bolívar, cuando un carro se encuentra varado, lo primero que tiene que hacer el conductor es mantener la calma, prevenir tensiones y tranquilizar a los pasajeros. Cuando ocurre una situación de emergencia, tener la mente clara puede significar bastante en un momento crítico.

Se recomienda parquear el carro en una zona segura, encender las luces de emergencia y salir de la zona para evitar un tráfico.

Otro consejo es utilizar los elementos de seguridad en el momento que se avería el carro. Sin importar el horario del día, estos equipos se encargan de informar a otros actores viales que adelante hay un carro varado, dándoles tiempo suficiente para reaccionar.

Las aseguradoras recomiendan verificar las condiciones de la batería y sus conexiones para prevenir inconvenientes durante los desplazamientos. Foto: Getty Images

Dentro de los elementos de seguridad se encuentran el chaleco reflectivo y los triángulos de señalización. Estos últimos deben ser colocados de distintas formas acorde al tipo de vía donde se haya detenido el carro:

Vía de un solo sentido: Colocar un dispositivo en el centro del carril, 30 metros antes del lugar donde se encuentra el vehículo varado.

Colocar un dispositivo en el centro del carril, 30 metros antes del lugar donde se encuentra el vehículo varado. Vías de doble sentido: Colocar dos dispositivos en el centro del carril: el primero a 30 metros por delante y el segundo a 30 metros por detrás del carro.

Existen varias formas por las que un vehículo se varía, una de ellas debido a la falla de la batería, elemento importante para el funcionamiento de este.

Para verificar la fuente de energía, se recomienda asegurar que los terminales se encuentren limpios y bien conectados. En caso de que la batería esté descargada, el conductor debe intentar arrancar el carro con un cargador portátil o cables de arranque vinculados a otro vehículo.

Las aseguradoras también tienen un apoyo clave cuando ocurre una situación donde un carro queda varado. Marcar a los números telefónicos de la respectiva compañía de seguro que dispone el usuario o, dependiendo del caso, a la Policía de Carreteras, son algunas de las recomendaciones para estos casos.