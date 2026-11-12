Lo nuevo del Salón del Automóvil de Bogotá: un vehículo podría remolcar más de 3 toneladas

El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2026 será el escenario en el que FIAT, Jeep y RAM presentarán parte de su portafolio a los visitantes de Corferias. Las tres marcas, representadas en Colombia por Astara, reunirán 16 vehículos con alternativas dirigidas a diferentes necesidades de movilidad, desde los desplazamientos urbanos hasta el transporte de carga y la conducción todoterreno.

Entre los modelos destacados estará la RAM Dakota, una camioneta que tendrá presencia en la exhibición con las versiones Bighorn y Laramie Night Edition. Este vehículo cuenta con un motor turbodiésel de 2,2 litros, que desarrolla 197 caballos de potencia y 450 Nm de torque. Además, ofrece una capacidad de carga de hasta 1,020 kilogramos y de remolque de hasta 3,500 kilogramos, de acuerdo con la información divulgada sobre su participación.

La oferta de RAM también incluirá modelos como la 700 Big Horn, la Rampage Laramie y la 1500 Big Horn, con propuestas para quienes buscan una camioneta de trabajo o un vehículo de mayor tamaño y capacidad.

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Por su parte, Jeep tendrá una exhibición enfocada en la aventura y la electrificación. Entre sus vehículos estarán el Avenger Summit Híbrido y el Avenger Altitude Híbrido, además del Wrangler Unlimited Rubicon edición 85 años y la Gladiator Rubicon.

FIAT, en cambio, llevará alternativas para la movilidad urbana y las actividades comerciales. Su exhibición incluirá el FIAT 600 híbrido y la Fiorino, una van destinada a negocios y operaciones de transporte y distribución.

La participación de las tres marcas también estará acompañada de actividades para el público. Jeep anunció la presencia de su personaje Pato Jeep en diferentes jornadas de la feria, así como activaciones musicales y visitas de sus embajadores. RAM, por su parte, tendrá actividades alrededor de su imagen del carnero y presentaciones especiales.

Fiat 600 Híbrido Foto: FIAT

Los asistentes también podrán consultar beneficios comerciales, como bonos de descuento, alternativas de financiación y opciones de retoma de vehículos usados. Las condiciones dependerán del modelo y de las campañas disponibles durante el evento.

El Salón del Automóvil de Bogotá se realizará del 12 al 22 de noviembre de 2026 en Corferias, con la participación de más de 70 marcas y una exhibición superior a los 600 vehículos.