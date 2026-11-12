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VEHÍCULOS

Caída de poste genera fuerte trancón en la vía Bogotá-Cota: Alcaldía comparte las más recientes novedades

Agentes de tránsito regulan la movilidad en el sector afectado por la caída del poste.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

12 de noviembre de 2026 a las 12:42 p. m.
La caída de un poste en la vía Bogotá-Cota genera afectaciones a la movilidad durante varias horas.
La caída de un poste en la vía Bogotá-Cota genera afectaciones a la movilidad durante varias horas. Foto: Imagen extraída de @PasaenBogota y Secretaría Distrital de Movilidad

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó sobre la caída de un poste en el km 6 de la localidad de Suba, en la vía Bogotá-Cota, provocando una grave afectación a la movilidad del sector durante varias horas.

El distrito informó que los hechos se presentaron en horas de la madrugada de este jueves 12 de noviembre. Agentes de tránsito se encuentran en el sector con el objetivo de agilizar el tráfico mientras se implementan desvíos.

Las autoridades recomiendan a los usuarios utilizar como vías alternas la variante Cota-Siberia y la calle 80 para seguir con sus recorridos.

El incidente ocurrido en la vía Bogotá-Cota se ha mantenido incluso hasta el mediodía. El distrito indica que la afectación y el cierre preventivo persisten en el km 6.

Por el momento, la compañía eléctrica Enel se encuentra en la zona y sus cuadrillas progresan en las labores necesarias para instalar una nueva estructura y restablecer la movilidad en el sector.

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