¿Cada cuánto se debe cambiar el aceite del motor de un carro? Así puede evitar daños

El aceite es uno de los componentes fundamentales para el funcionamiento del motor de un carro, pues se encarga de lubricar las piezas internas, baja la fricción y ayuda a controlar la temperatura. Sin embargo, con el uso pierde progresivamente sus propiedades y acumula residuos, por lo que debe reemplazarse periódicamente.

En Colombia, muchos vehículos tienen periodos de mantenimiento de entre 5,000 y 10,000 kilómetros. Aun así, este tiempo depende de la marca, el modelo, el año de fabricación, las especificaciones del lubricante y las condiciones de conducción.

Algunos fabricantes establecen cambios cada 5,000 kilómetros o seis meses, mientras que otros permiten recorrer 10,000 kilómetros o más antes de realizar el mantenimiento. En algunos modelos también existen sistemas electrónicos que calculan la vida útil del aceite a partir de factores como la temperatura del motor, las revoluciones y la distancia recorrida.

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Por ejemplo, Renault establece para modelos como Logan, Sandero y Duster un cambio de aceite cada 10.000 kilómetros o un año, lo que se dé primero.

En el caso de Kia, la compañía recomienda realizar el mantenimiento preventivo de sus vehículos cada 10.000 kilómetros o 12 meses, al igual que Renault, aunque aclara que las rutinas pueden cambiar dependiendo del modelo y sus especificaciones.

Las condiciones de conducción también influyen en su duración. Los trayectos cortos y frecuentes, los trancones, las temperaturas elevadas, la circulación por caminos polvorientos y el transporte habitual de cargas pesadas pueden exigir más al motor.

Por eso, algunos fabricantes establecen intervalos de mantenimiento más cortos cuando el vehículo trabaja bajo condiciones severas.

Revisión de aceite

Es muy importante revisar periódicamente el nivel de aceite y cambiar el filtro junto con el lubricante, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Un nivel insuficiente puede comprometer la lubricación y ocasionar daños graves en el motor.

El nivel y el estado del aceite se pueden comprobar usando la varilla medidora del motor, siempre que el vehículo ya la tenga. Para hacerlo, se debe parquear en una superficie plana, apagar el motor, esperar unos minutos para que el lubricante se asiente y el carro esté frío en buena parte.

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Luego, se retira la varilla, se limpia, se introduce nuevamente y se extrae para verificar que el nivel esté entre las marcas de mínimo y máximo. Si está por debajo del límite inferior, es necesario revisar y completar el nivel con el aceite especificado por el fabricante.

Cabe agregar que si presenta partículas de metal, aspecto lechoso o un olor intenso a combustible, se recomienda acudir a un taller para una revisión.