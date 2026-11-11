Junior de Barranquilla quiere fichar a un referente de América de Cali: “Objetivo para Libertadores”

Hay más noticias sobre Junior de Barranquilla de cara al 2027. Reportan movimientos sobre las negociaciones con Jorge Bava, quien es el principal candidato para asumir, y también posibles fichajes pensando en hacer un buen papel el año entrante.

Se enredó la llegada de Jorge Bava al Junior de Barranquilla: revelan qué pasó con el negocio

El periodista Felipe Sierra, cercano al mercado de fichajes en la Liga BetPlay, informó que Junior de Barranquilla quiere fichar a Duván Vergara con miras a la Copa Libertadores de 2027. Sería uno de los grandes objetivos del tiburón.

Cabe recordar que Duván Vergara es referente en América de Cali, pues allí fue bicampeón en 2019-ll y 2020. Actualmente, Vergara juega para Racing Club de Avellaneda, reconocido equipo de Argentina.

“En Junior les encanta Duván Vergara”

Sierra, en su canal de Kick, informó: “Duván Vergara es uno de los objetivos principales, de Junior de Barranquilla, de cara a la Copa Libertadores 2027. Les encanta Duván Vergara, pero saben que siempre es ha sido muy difícil quitárselo al América de Cali”.

Y añadió: “El tema es: ¿qué tanto dinero está dispuesto a pagar Duván Vergara? Y el otro equipo que ya hizo un intento, y que fracasó en esa búsqueda, fue a Atlético Nacional. A Lucas González, Duván Vergara le parece un jugador top que siempre ha querido y que va a volver a pedir”.

Confiad https://t.co/FqxzRvgciM — Jota (@Cejotaprofeta69) November 11, 2026

Hace un par de meses arás, a finales de septiembre, hubo un cruce de comunicados entre Duván Vergara y América de Cali. Estos correspondieron a un compromiso económico pendiente que tenían con el jugador, como lo reveló el propio Duván, y la mecha respondió aceptando la situación y explicando por qué no estaban al día.

🚨 Atención‼️ Comunicado Oficial de Duván Vergara. https://t.co/oWlREJ435T — América Store Colombia (@AmericaStore_Co) September 21, 2026

¿Influiría esa situación en una posible llegada de Duván Vergara a Junior? Rumores en redes sociales apuntan a que Duván podría considerar su transferencia al cuadro de Barranquilla, a pesar de su cercanía con América de Cali.

El contrato de Duván Vergara, con Racing Club, va hasta diciembre de 2028. Según Transfermarkt, el valor del atacante de 30 años es de 1.8 millones de euros.

Duván Vergara con los colores de su actual equipo: Racing Club. Foto: Getty Images

Lo que sí es claro, y lo ha dicho el propio Duván Vergara, es que es hincha de Junior de Barranquilla. Lo ha manifestado en entrevistas, donde, incluso, algunas generaron disgusto en América de Cali.

Parece que este tema, entre Duván Vergara y Junior de Barranquilla, es una novela que podría seguir dando de qué hablar de cara al mercado de fichajes en 2027-l, donde el tiburón encarará la Superliga, la Liga BetPlay y la Copa Libertadores.