Néstor Lorenzo se la juega: posible titular de la Selección Colombia contra Chile en Cali

La Selección Colombia tiene todo listo para su primer partido amistoso frente a Chile de los dos que se pactaron en meses pasados. El compromiso internacional se realizará en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca para homenajear a las víctimas del terremoto del 10 de agosto.

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El técnico Néstor Lorenzo sigue innovando, acercando gente del proceso y convocó a 26 jugadores que han ido llegando en el transcurso de la semana a Cali para unirse a los entrenamientos en la sede de Cascajal. Durante estos días, el entrenador argentino avanza con el grupo y ya visualiza el posible once inicial para la prueba chilena.

Se cree que habría cuatro cambios en la titular, además del regreso de varios habituales en el proceso deportivo. En el arco, Camilo Vargas haría acto de presencia y la defensa no tendría cambios en su dupla: Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí. En las bandas formaría Daniel Muñoz junto a Samuel Velásquez, canterano de Atlético Nacional.

En el mediocampo, el tándem con Jefferson Lerma lo completaría Nelson Deossa, quien reemplazaría a Gustavo Puerta en Cali. Más adelante habría una línea de tres con Juan Manuel Rengifo por el centro y Camilo Durán y Jhon Arias por las bandas. Luis Javier Suárez aparecería como el nueve de área.

Juan Manuel Rengifo, volante de la Selección Colombia y Atlético Nacional Foto: Getty Images

Posible formación de Colombia ante Chile: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez; Jefferson Lerma, Nelson Deossa; Jhon Arias, Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Lorenzo agiliza el cambio generacional

Cabe recordar que la Selección Colombia está plagada de jóvenes y Lorenzo hace caso omiso a la voz de los hinchas que pedían el cambio generacional tras el Mundial 2026.

Los rostros nuevos no se han hecho esperar y ahora la idea es mostrar una mejor cara de la que se vio en la gira por Estados Unidos después del Mundial 2026.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. Foto: Juan Antonio Sánchez - Colprensa / El País

Lorenzo decidió llamar a varios jugadores que se unen al proceso por primera vez y son novedad en la lista de 26, como es el caso de Juan David Arizala del Udinese de Italia, Devis Vásquez de la Roma, Camilo Mena, quien está en Polonia, y Daniel Mosquera en la Serie B italiana. Se cree que podrían sumar minutos, ya sea en Cali o en Santiago.

Además de las ausencias por lesión de Richard Ríos y Luis Díaz, el pasado domingo fue desconvocado Jáminton Campaz tras sufrir molestias musculares con Rosario Central. En su lugar fue citado Óscar Cortés, quien viene siendo titular con Huracán en Argentina.

Partido Colombia vs. Chile

13 de noviembre de 2026