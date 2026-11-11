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Convocatoria oficial de la Selección Colombia para el Mundial Sub-17: fechas para ver la fase de grupos

Samuel Martínez, Simón Rojas y Gorka Abascal son algunos de los jugadores que lideran el llamado de la Selección Colombia Sub-17.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

11 de noviembre de 2026 a las 8:43 p. m.
Selección Colombia Sub-17 que quedó campeona en el Sudamericano de la categoría (2026).
Selección Colombia Sub-17 que quedó campeona en el Sudamericano de la categoría (2026). Foto: Getty Images.

Este miércoles, 11 de noviembre, la Selección Colombia publicó la lista de 21 jugadores convocados para el Mundial Sub-17. El torneo se desarrollará en Catar, del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.

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Fredy Hurtado, entrenador de la Selección Colombia Sub-17, eligió a los siguientes 21 jugadores para el Mundial de la categoría:

 1.⁠ ⁠Adrián Mosquera – Independiente Medellín

 2.⁠ ⁠Anderson Murillo – Independiente Medellín

 3.⁠ ⁠Camilo Blandón – C.D. Estudiantil

 4.⁠ ⁠Edwin Echeverría – Atlético Nacional

 5.⁠ ⁠Edwin Estrella – Belén La Nubia-Arco Zaragoza

 6.⁠ ⁠Eider Carrillo – Independiente Medellín

 7.⁠ ⁠Gorka Abascal – Real Madrid C.F. (ESP)

 8.⁠ ⁠Jacky Muñoz – Barranquilla F.C.

 9.⁠ ⁠Jhan Moreno – Atlético Nacional

10.⁠ ⁠José Escorcia – Atlético Nacional

11.⁠ ⁠Juan Fori – C.D. Estudiantil

12.⁠ ⁠Luigi Ortiz – Deportivo Cali

13.⁠ ⁠Luis Maturana – Independiente Medellín

14.⁠ ⁠Matías Caicedo – Independiente Yumbo

15.⁠ ⁠Miguel Agámez – Barranquilla F.C.

16.⁠ ⁠Samuel Martínez – Atlético Nacional

17.⁠ ⁠Samuel Martínez – Envigado F.C.

18.⁠ ⁠Santiago Romaña – Fortaleza F.C.

19.⁠ ⁠Santiago Vallecilla – Deportivo Cali

20.⁠ ⁠Simón Rojas – Atlético Nacional

21.⁠ ⁠Weiner Martínez – Envigado F.C.

La expectativa crece en esta Selección Colombia, pues fue la categoría que se coronó como campeona en el Sudamericano Sub-17 de 2026. Este se disputó en el pasado mes de abril, y La Tricolor venció en la gran final a Argentina.

Selección Colombia Sub-17 que salió campeona del Sudamericano de la categoría en 2026.
Selección Colombia Sub-17 que salió campeona del Sudamericano de la categoría en 2026. Foto: AFP

Con este antecedente, Colombia no solo está llamada a hacer un buen papel, sino también a ser una de las candidatas al torneo. Con varios jugadores de renombre, Fredy Hurtado y su cuerpo técnico confían en llegar lo más lejos posible.

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Programación para ver a la Selección Colombia en el Mundial Sub-17: fechas y horarios confirmados

La Selección Colombia quedó sembrada en el grupo L del Mundial Sub-17. Comparte grupo con Japón, Serbia y Honduras, y la programación quedó de la siguiente forma:

  • Colombia vs. Japón: 21 de noviembre de 2026 a las 7:30 a.m.
  • Colombia vs. Honduras: 24 de noviembre de 2026 a las 10:30 a.m.
  • Colombia vs. Serbia: 27 de noviembre de 2026 a las 8:00 a.m.

*Todas las fechas y horarios corresponden a territorio colombiano.

La programación fue entregada por la propia web oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, donde también dieron a conocer la lista oficial de 21 convocados para el torneo.