Convocatoria oficial de la Selección Colombia para el Mundial Sub-17: fechas para ver la fase de grupos

Este miércoles, 11 de noviembre, la Selección Colombia publicó la lista de 21 jugadores convocados para el Mundial Sub-17. El torneo se desarrollará en Catar, del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.
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Fredy Hurtado, entrenador de la Selección Colombia Sub-17, eligió a los siguientes 21 jugadores para el Mundial de la categoría:
1. Adrián Mosquera – Independiente Medellín
2. Anderson Murillo – Independiente Medellín
3. Camilo Blandón – C.D. Estudiantil
4. Edwin Echeverría – Atlético Nacional
5. Edwin Estrella – Belén La Nubia-Arco Zaragoza
6. Eider Carrillo – Independiente Medellín
7. Gorka Abascal – Real Madrid C.F. (ESP)
8. Jacky Muñoz – Barranquilla F.C.
9. Jhan Moreno – Atlético Nacional
10. José Escorcia – Atlético Nacional
11. Juan Fori – C.D. Estudiantil
12. Luigi Ortiz – Deportivo Cali
13. Luis Maturana – Independiente Medellín
14. Matías Caicedo – Independiente Yumbo
15. Miguel Agámez – Barranquilla F.C.
16. Samuel Martínez – Atlético Nacional
17. Samuel Martínez – Envigado F.C.
18. Santiago Romaña – Fortaleza F.C.
19. Santiago Vallecilla – Deportivo Cali
20. Simón Rojas – Atlético Nacional
21. Weiner Martínez – Envigado F.C.
La expectativa crece en esta Selección Colombia, pues fue la categoría que se coronó como campeona en el Sudamericano Sub-17 de 2026. Este se disputó en el pasado mes de abril, y La Tricolor venció en la gran final a Argentina.
Con este antecedente, Colombia no solo está llamada a hacer un buen papel, sino también a ser una de las candidatas al torneo. Con varios jugadores de renombre, Fredy Hurtado y su cuerpo técnico confían en llegar lo más lejos posible.
Programación para ver a la Selección Colombia en el Mundial Sub-17: fechas y horarios confirmados
La Selección Colombia quedó sembrada en el grupo L del Mundial Sub-17. Comparte grupo con Japón, Serbia y Honduras, y la programación quedó de la siguiente forma:
- Colombia vs. Japón: 21 de noviembre de 2026 a las 7:30 a.m.
- Colombia vs. Honduras: 24 de noviembre de 2026 a las 10:30 a.m.
- Colombia vs. Serbia: 27 de noviembre de 2026 a las 8:00 a.m.
*Todas las fechas y horarios corresponden a territorio colombiano.
La programación fue entregada por la propia web oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, donde también dieron a conocer la lista oficial de 21 convocados para el torneo.