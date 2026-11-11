Castigo de Dimayor a Atlético Nacional queda obsoleto: se convirtió en beneficio para enfrentar a Once Caldas

Atlético Nacional se alista para enfrentar la recta final de la temporada donde es favorito en Liga y Copa Betplay. Dirigido por Lucas González, el club verdolaga comienza la etapa de definición en el fútbol colombiano, donde el único objetivo es ser campeón. Otro resultado puede ser considerado un fracaso.

Recientemente, jugó la ida de las semifinales de Copa Betplay en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Un gol de James Rodríguez le permitió el empate 1-1 con el Once Caldas, que fue superior en la cancha e hizo ver mal al club verdolaga. La vuelta está programada para el próximo 17 de noviembre en el Atanasio Girardot.

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Además de cerrar de local, Atlético Nacional obtiene ventaja deportiva para este crucial partido y todo pasa gracias a sus convocados a las selecciones Colombia, maniobra que le permite habilitar futbolistas que por sanciones o demás situaciones no puedan estar.

Cabe recordar que durante el partido con Once Caldas, el volante argentino Elías Cabrera fue expulsado en los minutos finales en Manizales y Atlético Nacional quedó con 10 futbolistas. Esta roja automáticamente lo dejó al margen del duelo de vuelta.

Pese a ese castigo para Cabrera, la convocatoria de Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez y demás canteranos a las selecciones de Colombia, le abre un cupo al argentino para estar contra Once Caldas en Medellín, aclarando que la sanción la deberá cumplir, seguramente en alguno de los dos juegos de la final, siempre y cuando clasifique.

Un ‘fichaje’ en Nacional para el partido de vuelta

Ante el mar de bajas por convocatorias, Lucas González podrá disponer de Elías Cabrera ante Once Caldas y seguramente podría ser apuntado en la titular en Medellín, mientras los convocados cumplen con sus compromisos con la Tricolor.

Elías Cabrera celebrando su gol con Nacional ante Santa Fe Foto: @davidjaragarcia

Ante este tema, Lucas González alzó su voz de protesta y ha señalado a la Federación Colombiana de Fútbol por arrebatarle varias de sus figuras en esta recta final de campeonato. Le habló a Néstor Lorenzo y le puso el ejemplo de Álvaro Montero en Argentina, que sí pudo quedarse para las finales con Boca Juniors.

Las palabras de Lucas llegaron a los directivos de Atlético Nacional y según el periodista Yony Gutiérrez Castañeda en el programa ‘Más Fútbol’ de La FM, los gerentes verdolagas están molestos con el DT por lo que se dijo y la insistencia por las decisiones en las selecciones de Colombia.