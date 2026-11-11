Empieza a sonar con fuerza la posibilidad de que Carlos Andrés Gómez, hoy día en Vasco de Gama de Brasil, salga en el próximo mercado de pases nuevamente a Europa.

Si bien el extremo surgido en Millonarios ya estuvo en Francia con Rennes, ahora su destino estaría en la Premier League inglesa donde hay interés de tres clubes tradicionales entre los que está un campeón de Champions League.

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Desde hace semanas se viene mencionando dicha posibilidad y, ahora, el periodista Ekrem Konur, conocedor de fichajes en el Viejo Continente, ha revelado lo relacionado al acuerdo por el extremo colombiano.

“Andrés Gómez es visto como una de las salidas más probables de alto perfil de Vasco, ya que el interés de la Premier League sigue creciendo”, apuntó.

Posterior a ello, el comunicador dio los nombres de los tres clubes de Premier League que van tras el nacido en Quibdó: “Bournemouth se encuentra entre los admiradores más fuertes del extremo colombiano, mientras que Everton y Nottingham Forest también han realizado consultas”.

Y lo más llamativo de la negociación es el beneficio económico que habría en caso de ejecutarse para Vasco.

Al ser un fichaje que ronda los “20 millones de euros” sería también de las “ventas más grandes en la historia del club” de Río de Janeiro.

“Se entiende que Vasco está buscando una tarifa de alrededor de 20 millones de euros por el jugador de 24 años, lo que podría convertirse en una de las ventas más grandes en la historia del club”, afirma Ekrem Konur.

Dolor reciente en Brasil

El extremo colombiano ha disputado 51 partidos oficiales durante 2026, con un balance de ocho goles y seis asistencias en las diferentes competiciones.

Su rendimiento se distribuyó entre el Campeonato Brasileño, el torneo Carioca, la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil. En la liga brasileña registró cinco anotaciones y dos asistencias en 28 encuentros, mientras que en la Copa de Brasil aportó dos goles y dos pases de gol en siete presentaciones. También sumó una anotación en el campeonato estadual y una asistencia en la Sudamericana.

Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano de Vasco da Gama Foto: Getty Images

Más allá de sus cifras, Gómez tuvo participación constante en el equipo de Río de Janeiro y acumuló cerca de 4.000 minutos de competencia. Su temporada, sin embargo, terminó con una escena difícil de asimilar.

El 8 de noviembre, Vasco quedó eliminado de la Copa de Brasil ante Palmeiras en la definición por penales. Después de ganar 2-1 en el partido de vuelta e igualar la serie, el equipo cayó 5-4 desde los once pasos. Gómez ejecutó el último cobro y el arquero Carlos Miguel lo atajó. Fue un desenlace doloroso para el colombiano, que recibió el abrazo de Jhon Arias tras la eliminación.

No fue llamado a la Tricolor

Para la última citación de la Selección Colombia en el año en curso Néstor Lorenzo no tuvo en cuenta al ‘Tinito’ Gómez.

Una lesión que le impidió tener ritmo constante durante el último tiempo hizo que le pesara a la hora de un llamado para los amistosos vs. Chile.