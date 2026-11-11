Del Junior de Barranquilla para el año próximo es muy posible que salgan varios jugadores del actual plantel.

Entre los apuntados están los experimentados como Teófilo Gutiérrez (retiro) y Yimmi Chará, quien con 35 años, ya cumplió un ciclo en el conjunto rojiblanco.

El segundo mencionado ha hecho referencia a dónde quisiera seguir su carrera deportiva una vez deje de ser parte del cuadro tiburón. De frente y casi ofreciéndose a Deportivo Cali le expresó en las últimas horas su deseo.

El apunte de Teófilo Gutiérrez con el Tino Asprilla previo a retirarse que retumba: “Que me odien”

Carlos Antonio Vélez se pronunció tras el primer gol de James Rodríguez con Atlético Nacional

En conversación con el medio de comunicación, Deporte Sin Tapujos confesó: “Soy hincha del Cali, todos lo saben, espero la oportunidad de llegar. Son cosas que se salen de las manos porque no ha llegado una propuesta formal del Cali”.

Para el extremo con pasos por la Selección Colombia de Mayores sigue existiendo un mercado amplio, según dio a conocer.

“Me gustaría estar en el Cali, siempre he manifestado querer estar en mi tierra y en el equipo del que soy hincha. Tengo ofertas del fútbol colombiano y del exterior, son muy buenas posibilidades”, avisó.

Al parecer, ese gusto de ser verdiblanco es uno que lo acompaña de tiempo atrás: “No me dieron oportunidad en las divisiones menores del Cali ni del América, estuve probando en los dos equipos. Por eso empecé mi carrera como jugador en el Boca Juniors de Cali”.

Deportivo Cali lucha por la estrella

Es muy factible que para el año próximo Deportivo Cali dispute torneo internacional. Bien sea por la reclasificación en la que marcha bien ubicado, o porqué quede campeón de Liga en el 2026-II.

De la mano de Rafael Dudamel que regresó en los últimos veces a tomar las riendas del azucarero, el cuadro del Valle del Cauca se ha reencontrado con su mejor versión. A falta de una fecha está clasificado a las finales y espera por el sorteo el próximo sábado para saber los rivales de los cuadrangulares.

Para jugadores como Chará ver que el proyecto del Deportivo Cali volvió a tomar vuelo los iusiona y hace atractivo para ser fichados en un próximo mercado.

Chara, cuota de experiencia

Un momento de incertidumbre vive Yimmi Chara en el Junior de Barranquilla. El experimentado futbolista, que inició su segunda etapa en el club en enero de 2024, fue protagonista de los títulos recientes del conjunto rojiblanco y se consolidó como uno de sus referentes. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2026 perdió continuidad y reconoció que ha tenido pocos minutos para demostrar su nivel.

Las cifras reflejan esa situación. En el registro de partidos de la Liga BetPlay consultado, disputó nueve encuentros del segundo semestre, con aproximadamente 423 minutos en cancha y un gol, anotado frente a Llaneros. Su participación estuvo marcada por varias apariciones desde el banco de suplentes.

Yimmi Chará jugando Copa Libertadores con Junior de Barranquilla. Foto: Getty Images

Su contrato termina en diciembre y todavía no tiene claridad sobre su futuro.

La definición de su próximo destino llegará una vez termine la temporada, en la que Junior quedó eliminado de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.