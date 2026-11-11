“Unidos en oración”: Milena López dio detalles del estado de salud de Adriana Betancur tras polémica por falta de atención médica

Leonardo Betancour, hermano de la reconocida periodista Adriana Betancur, encendió las alarmas sobre su estado de salud en la mañana del martes, 10 de noviembre, tras denunciar en SEMANA la falta de atención médica mientras se encontraba internada de gravedad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Palermo, en Bogotá.

De acuerdo con sus declaraciones, Betancur había sido intubada mientras esperaba un proceso de diálisis que llevaba tres días sin poder realizarse, debido a la ausencia de un nefrólogo, situación que ponía en riesgo su vida.

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En medio de la preocupación que generó esta denuncia, horas más tarde su colega y amiga Milena López, exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, dio detalles del estado de salud de la periodista, ofreciendo un parte de tranquilidad a sus seguidores.

Desde las historias de su cuenta de Instagram, López pidió oraciones en nombre de su amiga justo en la mañana del 10 de noviembre. Horas más tarde, compartió una captura de pantalla de una conversación con Leonardo, donde le confirmaba que Adriana había recibido el tratamiento de diálisis que necesitaba y estaban a la espera de la reacción de su cuerpo para que pudieran retirar la intubación.

Ya en horas de la noche, Milena escribió a través de esta red social que su amiga acababa de “ingresar a cirugía para retirar el catéter peritoneal”, explicando que era un procedimiento corto que “en principio no debería representar mayores riesgos para ella”.

Asimismo, recalcó que junto a su familia y amigos, seguían a la espera de cómo respondía su cuerpo a la hemodiálisis, “con mucha fe y esperanza en su recuperación”.

Posteriormente, Milena López volvió a dar un anuncio que calmó la angustia de quienes estaban pendientes de su evolución, asegurando que la periodista ya había salido de cirugía y el parte médico había sido favorable, aunque su estado de salud seguía siendo delicado.

“Recibimos esta noticia con mucha esperanza y fe. Seguimos unidos en oración por su pronta recuperación”, escribió.

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La enfermedad con la que Andriana Betancur lucha desde hace años

Según el testimonio de su hermano, Adriana es una paciente renal que requiere someterse a un tratamiento de diálisis para mantenerse con vida. Esta situación se presenta después de que, hace algunos años, recibiera un trasplante de riñón que, lamentablemente, no tuvo los resultados esperados.

Desde entonces, depende completamente de las sesiones de diálisis y, cuando el procedimiento se retrasa, la periodista comienza a presentar complicaciones, pues su cuerpo empieza a retener líquidos y a hincharse cada vez más.