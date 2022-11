Adriana Betancur publicó sentido mensaje sobre su salud; sigue a la espera de un nuevo trasplante

Adriana Betancur conquistó el corazón de miles de personas en las plataformas digitales y los medios nacionales con su trabajo en diferentes proyectos de la televisión. La presentadora cautivó y se ganó el cariño del público con su participación en formatos como Muy buenos días, donde compartió con Jota Mario Valencia y Laura Acuña.

No obstante, la también famosa modelo despertó toda clase de reacciones entre sus fieles seguidores de redes sociales con las lamentables noticias relacionadas con su salud y los problemas que estaba presentando. El año pasado, la colombiana anunció de forma oficial que su cuerpo estaba rechazando el trasplante y tenía algunos síntomas complejos como dificultad para respirar y retención de líquidos.

En diálogo con Superlike, Adriana Betancur aseguró que está a la espera de un nuevo trasplante de riñón, el cual beneficiará su estilo de vida y retomará la estabilidad que tenía hace algunos años cuando recibió el otro órgano.

“Fui trasplantada hace 7 años, pero estuve de malas y el riñón que me donaron no duró sino esos siete años”, reveló la presentadora, que también manifestó que su hace parte de una lista de espera de 3.000 personas y que debido a la pandemia las donaciones bajaron un 43 %.

Sin embargo, recientemente, la presentadora de entretenimiento llamó la atención de los usuarios de Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para compartir unas imágenes de cómo va el proceso de salud que lleva. En esta publicación, la modelo hizo una reflexión y envió un sentido mensaje a quienes suelen quejarse de muchas cosas, estando sanos.

Según se apreció en la historia del perfil, Betancur subió una foto en la que se le vio recibiendo un tratamiento para que se sintiera mejor y así ayudar a su cuerpo mientras espera para recibir la donación del riñón. En la postal ubicó un texto, el cual hizo referencia a las pastillas que debía tomar y el seguimiento que tenía hacerle a su cuerpo.

“A los que amanecieron quejándose hoy de algo les digo que esta vida en la que te sacan sangre cada mes, te tomas más de 15 pastillas al día, te ponen hierro cada mes y te toca esperar que alguien te done un órgano para mejorar la calidad de vida, no es nada chévere, pero es lo que hay. ¡No te quejes más y ponte las pilas a disfrutar lo que tienes! Hierrito mi amor pa’ sentirme mejor”, escribió la presentadora en la instantánea, donde se le vio su brazo inyectado.

El duro proceso que ha llevado Adriana Betancur con su cuerpo

En entrevista con Vicky en Semana, durante 2021, Adriana Betancur contó cómo fue su proceso personal y cómo enfrentó su enfermedad en los últimos años, teniendo en cuenta las altas y bajas que se presentaron en la recuperación.

La presentadora indicó que su enfermedad y el proceso que atraviesa por ella no es nuevo “llevo más de 10 años en este proceso con mi salud, he estado en un montón de campañas, la semana pasada por una peritonitis retuve líquidos, resulta que me inflamé y quedé con mi cara completamente desfigurada, mi cuerpo también estaba lleno de agua me asusté muchísimo y dije siempre estoy mostrando la buena cara, esta vez voy a mostrar lo que realmente está pasando”, contó.

En su duro relato, Betancur sostuvo que la donación de órganos es un proceso complejo en Colombia: “es un tema lento, demorado, la lista de espera es cada vez más grande, hay tres mil personas en la lista de espera. Yo soy trasplantada hace siete años, lastimosamente ninguno de mi familia es compatible, entonces durante un año y medio estuve en lista de espera y mientras tanto en diálisis, empecé a hacer un rechazo hace un año, aunque he cuidado mi riñón con dieta”.

Asimismo, alertó que perder un órgano es bastante fácil, por ejemplo, según la comunicadora social, un riñón se puede perder “hasta con una deshidratación bien brava por un guayabo, eso es muy fácil (...) hay esperanza pero está en la voluntad de otros”, explicó. De otro lado, dijo que actualmente está en diálisis “porque era la única forma de mejorar mi salud nuevamente, pero la mejor opción es un trasplante, es recuperar la vida misma y la calidad de vida”.