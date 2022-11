Reconocido programa de entretenimiento se despidió de la televisión; presentador se mostró conmovido

Guerreros, del Canal 1, se convirtió en uno de los programas más famosos de la programación diaria, debido a los detalles que rodearon el proyecto desde 2017, año en que se emitió el primer capítulo. El formato de entretenimiento arrancó con Josse Narváez y Cristina Hurtado como presentadores, recibiendo distintos talentos para que demostraran sus habilidades físicas y mentales.

Al inicio de la propuesta televisiva, la competencia se basó en una lucha de concursantes divididos en grupos: ‘Hombres vs. Mujeres’, los cuales sumaban puntos para quedarse con los premios semanales. Esta temporada contó con la participación de rostros como: Claudia Castro, Juan Sebastián Villate, Luisa Cortina, Thael Osorio, Katherine González, Dahian Muñoz, Paola Usme, Stephania Caicedo ‘Cuca’, Carlos Álvarez, Carlos Castro, Jesús Londoño y Ovidio Asprilla.

Sin embargo, pese a la gran acogida que tuvo la producción por un tiempo largo, el pasado 16 de noviembre se anunció que Guerreros llegó a su fin y se despedía de los televidentes que los acompañaron por cinco años.

El proyecto marcó una huella en el público colombiano, reflejando pruebas complejas, desafíos de agilidad mental, momentos graciosos, historias románticas de amor, pleitos por “traiciones sentimentales” y un ambiente familiar entre el elenco. Los presentadores y los participantes conectaron de forma positiva, generando una energía que contagió a los curiosos y seguidores de redes sociales.

Ante esta noticia que sorprendió a los televidentes y usuarios de las plataformas digitales, Josse Narváez dedicó un conmovedor post en su cuenta oficial de Instagram, compartiendo una fotografía de todo el equipo de la producción y la emoción que se vivió durante la despedida. El ex Protagonista de Novela publicó un conmovedor texto en el que agradeció esta experiencia y el cariño que recibió de cada colega.

“Decir ‘Gracias’ creo que es la oración más poderosa que existe…@guerreroscolombia ha sido un regalo de la vida , y los regalos se disfrutan y se agradecen”, escribió al inicio de la publicación.

“Cinco años con cada uno de sus días haciendo un programa de TV de dos horas en vivo, con pandemia incluida, han sido la mejor escuela que pude tener, en lo profesional y principalmente en lo personal… Hoy se ha cerrado un ciclo que me deja solo cosas buenas”, mencionó el colombiano en su texto, recordando todas las situaciones que enfrentó.

En su perfil también agregó que celebraba la amistad que construyó con varios integrantes del programa, quienes lo apoyaron y creyeron en su talento como presentador. Adicional a esto, envió unas palabras a su esposa, quien lo acompañó por varios años en el proyecto y en la conducción.

“@hannibalfotoloca @kinetoscopio celebro su amistad; Gracias por apostar y por creer en mí, este es solo el comienzo. @crisshurtado fuiste la primera persona que vio la luz y me dijo hazlo, te vas a convertir en el mejor, te amo infinitamente amor de mi vida. @camilotelloto , @maleja_restrepo y @thaelosorioofficial , compañeros de mil batallas , los llevaré siempre en mi corazón”, indicó.

“Mis Guerreros de cada uno de ustedes también me llevo lo mejor; mi admiración respeto y reconocimiento chicos, estamos unidos por cientos de aventuras y desafíos que logramos superar juntos… A toda la familia loca, que como lo ven es bastante numerosa, gracias; su vocación y enorme esfuerzo lo hicieron posible. Y por supuesto y principalmente debo agradecer al público, cobras y especialmente a mis leones, a mi manada; no tendré nunca cómo pagarles taaanto pero tanto amor y cariño, hoy no hay un rinconcito de Colombia donde no me lo manifiesten y eso es una tremenda bendición. Gracias señor, gracias padre, de tu mano siempre”, aseveró.

Josse Narváez también contó con el trabajo y compañía de Maleja Restrepo y Thael Osorio, quienes tomaron el lugar de Hurtado una vez renunció a su trabajo por el embarazo que vivió.

El último video del programa mostró la reunión de varios exintegrantes, los concursantes actuales y los presentadores, quienes vivieron una emotiva despedida destacando sus logros, los sucesos graciosos y los retos que asumió cada uno.

“Gracias Colombia por estar allí siempre. Esperamos haber cumplido y haberles llevado alegrías y emociones”, dijo Narváez en el programa.

Momento desde el 1:05:00