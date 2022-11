‘La descarga’: Marbelle se sinceró sobre cómo lidió con las críticas y ofensas sobre su peso

La descarga, de Caracol Televisión, continúa como foco de atención de cientos de personas, debido al voltaje de talento que presenta noche tras noche. Poco a poco se van cerrando los cupos para la siguiente etapa, por lo que los mentores deben tomar complejas decisiones, que definirán el camino de las mejores voces.

En medio de esta etapa de la competencia, los televidentes tuvieron la oportunidad de conocer nuevas historias de los participantes, quienes demostraron su talento vocal y artístico en los minutos que interpretaron su tema elegido. Cada uno conmovió y emocionó a los entrenadores, quienes decidieron oprimir o no el botón para que el participante avanzara en la competencia.

En el reciente capítulo, Dyaner Mendoza, recordada por su actuación en A otro nivel, aprovechó este escenario para plasmar su crecimiento profesional y musical, buscando un cupo en el formato. La joven interpretó la canción Te quedó grande la yegua, de Alicia Villareal, logrando cautivar a Santiago Cruz, Gusi, Maia y Marbelle.

Ante el emocionante momento que atravesó con la decisión de los mentores, la cantante rompió en llanto y relató una situación que vivió en su carrera como artista, ya que consideró en retirarse de esta profesión por complejos personales que cargaba y lidiaba. La talentosa voz mencionó un síndrome que tenía y las afectaciones internas que le causó.

“Actualmente tengo el síndrome de Cushing, y eso altera las hormonas y me engordan, y la gente que no sabe siempre me preguntaba por qué estaba así, y por eso decidí retirarme”, dijo Mendoza en su intervención.

No obstante, la concursante aseguró que superó esta crisis emocional que vivió y tomó el impulso necesario para retomar su pasión por la música y seguir el camino que tanto buscó. En sus declaraciones, Dyaner dedicó un mensaje al público, enfatizando en aquellas mujeres que pasaban por situaciones similares a la de ella y no contaban con la seguridad para enfrentar estos episodios.

“Quiero decirles a aquellas mujeres que tienen sobrepeso que eso no importa, el talento pesa más”, agregó.

En este instante, Marbelle se sintió identificada con esta experiencia y terminó reflexionando un poco sobre sus vivencias, las cuales también involucraban su peso y su apariencia. La cantante de tecnocarrilera revivió situaciones que atravesó, donde la ofendían por su figura y la señalaban desde muy joven por la imagen que tenía.

“Entiendo tu emoción y he sentido lo mismo que porque he sido criticada desde los 16 años por mi peso, y abrirme camino y ganarme el poco o mucho respeto que tengo en mi país ha sido gracias a mi voz, que es lo único que tenemos. Siéntete orgullosa porque nunca vas a recibir lo que das, pero tú eres más grande que eso”, puntualizó sobre los comentarios negativos que llegó a recibir, mostrándose fuerte y apasionada por su talento.

“Ojalá le toque conmigo para ayudarla y nutrirle todo ese amor que necesita y a que florezca”, agregó.

Marbelle terminó llorando en ‘La descarga’ y reveló inesperado detalle de su fallecida madre

Días atrás, un concursante logró mover las fibras de los mentores mientras interpretaba La agarro bajando, canción del salsero Gilberto Santa Rosa. Se trata de Raymond Céspedes, quien llegó al escenario para plasmar la potencia de su voz y los matices que logró manejar en cada parte de la audición.

Lo que se robó las miradas de los seguidores de La descarga fue un emotivo momento en el que el cantante le dedicó unas palabras a su mamá, quien antes le había pedido perdón por situaciones que atravesaron en el pasado. El talentoso concursante habló de la lucha de su madre contra el cáncer y el sueño que le cumplió a ella.

“Estoy aquí cumpliendo el sueño de alguien más, y es el de mi madre. Si hay una persona valiente, esa es mi mamá. Luego de haber tenido cáncer y haber pasado por cuatro cirugías, gracias a Dios está bien”, relató Céspedes, donde se mostró acongojado.

“Quiero aprovechar para decirle que no me tiene que pedir perdón por nada, porque sé que los padres quieren lo mejor para sus hijos, y quizá en su tiempo ella no tuvo la oportunidad, pero gracias a Caracol yo lo estoy viviendo”, agregó el concursante, quien mencionó que, aunque su progenitora no estaba de acuerdo con que él se dedicara a la música, ella siempre tuvo ese sueño de triunfar en el canto.

En medio de las lágrimas que soltó el artista, el cantautor Santiago Cruz se acercó adonde él estaba y le comentó un poco de una historia similar que atravesó con su mamá, quien le pidió constantemente que estudiara antes de dedicarse a la música.

Al escuchar estas palabras, la cámara enfocó a Marbelle, quien estaba limpiándose unas lágrimas y reflejando lo conmovida que estaba con esta historia de vida. La intérprete de Adicta al dolor no se quedó callada e intervino para recordar a su fallecida madre y hablar de un detalle que ella tuvo a lo largo de su vida.

“Cumplir el sueño de alguien más, es la realidad de la esencia de lo que soy ahora. Yo cumplí el sueño que mi madre no pudo cumplir. Te puedo decir que ella (la madre de Raymond Céspedes) en el fondo está esperando esto, tu realización, porque más allá de ser su sueño se convirtió en el tuyo. Llegaste al lugar que era, creo que aquí harás grandes cosas”, dijo la artista popular, quien se secó sus ojos y no evitó plasmar lo emocionada que estaba.