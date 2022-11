Roberto Carlos, que se quedó con el primer lugar en la temporada 2019 del reality de imitadores, no dudó en lanzarle una inesperada pregunta a la cantante.

Ganador de ‘Yo me llamo’ confrontó a Marbelle por decisión que tomó en ‘La descarga’

El programa La descarga sigue dando de qué hablar entre los fieles televidentes del Canal Caracol con cada uno de los capítulos que presenta noche tras noche. Las historias, participantes y momentos toman protagonismo entre los fanáticos, quienes aplauden el evidente talento emergente que hay en la industria nacional y que llega al escenario para buscar una nueva oportunidad.

Poco a poco, se reducen los cupos para conformar el primer grupo de 44 participantes del proyecto musical, por lo que los mentores se ponen mucho más estrictos al momento de elegir a las futuras voces que pasarán a la siguiente ronda. Varios talentos que resultaron ganadores en otros realities quedaron por fuera del formato, dejando un sinsabor en quienes esperaban verlos luchando entre los mejores concursantes de esta propuesta.

Este fue el caso de Albert Sánchez, quien le dio vida a Roberto Carlos y resultó ganador de la temporada 2019 de Yo me llamo. El participante subió al escenario y conquistó a tres de los entrenadores con su talento vocal y el parecido que poseía con el artista latino, buscando avanzar en la competencia.

Sin embargo, pese a su estilo y profesionalismo para imitar a Roberto Carlos, el cantante no logró pasar a la siguiente fase por consideración de Marbelle. La intérprete de Adicta al dolor no oprimió su botón y eliminó al concursante, quien no perdió la oportunidad para confrontarla, de buena manera, por la decisión que tomó en la audición.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el capítulo, una vez finalizó el tiempo de la presentación, Sánchez agradeció la oportunidad que le brindó ‘La descarga’ y quiso promocionar su trabajo como artista popular, señalando que está abriéndose paso en el género. En medio de estas palabras, Marbelle destacó su potencial y le deseó lo mejor a futuro, recibiendo una interrogante por parte del imitador.

“Marbelle, pero yo antes de irme yo quiero saber por qué no le diste. ¿Qué fue lo que no te gustó?”, dijo el cantante a la mentora, a lo que ella respondió: “A mí me encantó todo, pero el nivel en La descarga está muy poderoso (…) siento que a nivel vocal hay cosas que ajustar”.

“No eres tú, soy yo”, agregó Roberto Carlos, entre risas, como contrapunteo, por lo que Marbelle enfatizó en que esperaba encontrarse de nuevo con Albert a futuro, pero cantando música popular. Santiago Cruz se mostró divertido con este cruce de mensajes, destacando la bonita interpretación que hizo Sánchez en el escenario.

Marbelle se fue de ‘coqueta’ con participante de ‘La descarga’

De acuerdo con lo que quedó evidenciado en uno de los capítulos anteriores, la presentación de Sebastián Molina, recordado por personificar a Ricardo Arjona en Yo me llamo, dejó sin palabras a los entrenadores, quienes destacaron su talento, su potencia vocal y la capacidad artística que proyectaba en el escenario.

Al finalizar esta interpretación, el participante contó un poco de su vida, su experiencia y el proceso personal que ha llevado a lo largo de los años. Marbelle aprovechó para aplaudir sus palabras y exaltar el talento que plasma en los shows que da, aspirando a ser parte de la evolución que buscaba Molina en su carrera.

“Aquí va a ser la terapia, aquí va a ser, ojalá podamos ser parte de ese proceso y esa evolución. Que podamos verte brillar”, dijo la artista popular en su intervención, abriendo paso a una serie de elogios por el aspecto físico del cantante argentino.

Según quedó registrado, la celebridad aseguró que Molina era muy atractivo y tenía bastante porte en el escenario, por lo que no perdía la oportunidad de exaltar estos rasgos característicos que aportan a su imagen como artista.

“Además, te quiero decir: papacito. Eres muy guapo. Tiene un porte muy lindo para estar en el escenario, me encanta”, dijo la colombiana.

El cantante Gusi no dejó pasar el momento y el ‘coqueteo’ de su compañera, por lo que le dijo que le diera un “besito” a Sebastián Molina. Marbelle confirmó que tendría este gesto con el concursante, pero él debía ir hasta su puesto para recibirlo. “Si quiere el beso, tiene que venir por él”, mencionó en tono de broma, previo a tener este gesto con el participante.