Actor que interpretó a Pedrito Coral confesó qué piensa de que Carlos Torres lo haya reemplazado en ‘Pedro, el escamoso 2′

¿Qué piensa Carlos Kajú de su reemplazo en ‘Pedro, el escamoso’?

“Pedrito no me pertenece, es un personaje que no es mío, eso le pertenece a Caracol, a su libretista (...) No hice parte de la segunda temporada de Pedro, el escamoso por tema de perfiles, creo que mi historia y la historia de Pedrito Coral que ahorita se está contando no va acorde a mi perfil, eso lo digo yo, no es que me lo hayan dicho los productores”.