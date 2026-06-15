¿Quiere viajar con Alejandro Estrada? Así puede ir a Cartagena con el ganador de ‘La casa de los famosos’

Luego de convertirse en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y llevarse el premio de 400 millones de pesos, Alejandro Estrada anunció una iniciativa con la que busca agradecer el respaldo que recibió durante su paso por el reality.

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El actor decidió compartir parte de esa experiencia con quienes estuvieron pendientes de su participación y lo acompañaron en las diferentes jornadas de votación.

La propuesta fue presentada a través de su perfil oficial de Instagram y los canales oficiales de su comunidad de seguidores y tiene como objetivo premiar a quienes hicieron parte activa del apoyo durante el programa.

De acuerdo con la información publicada, la actividad fue creada para fortalecer la comunidad conocida como el Team Zorro Viejo y reconocer a sus integrantes más comprometidos y constantes.

La idea es reunir a los seguidores más activos mediante una serie de retos y actividades que les permitan sumar puntos.

¿Cómo participar por el viaje con Alejandro Estrada?

El primer paso consiste en realizar un registro previo a través del formulario habilitado por el equipo organizador. Una vez completado el proceso, cada participante recibirá en su correo electrónico un código oficial del Team Zorro Viejo.

Ese código será personal e intransferible y funcionará como identificación dentro de toda la dinámica. Según las indicaciones entregadas por la organización, no debe compartirse con otras personas, ya que será el mecanismo mediante el cual se validará la participación y la acumulación de puntos.

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Con ese registro activo, los participantes podrán empezar a cumplir distintas misiones y actividades oficiales diseñadas para sumar puntos durante el desarrollo de la campaña.

La experiencia que recibirán los ganadores:

La convocatoria elegirá a las cinco personas que acumulen la mayor cantidad de puntos válidos durante el periodo establecido. Ellos serán quienes obtengan una experiencia todo incluido en Cartagena junto a Alejandro Estrada.

Entre los beneficios anunciados se encuentran:

Cena con Alejandro Estrada.

Tiquetes nacionales.

Hospedaje en hotel.

Alimentación incluida.

Traslados internos.

Jornada de playa.

Alejandro Estrada, ganador de 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'.

La iniciativa busca convertir el apoyo digital que recibió el actor durante el programa en una experiencia presencial para algunos de sus seguidores.

¿Cómo sumar puntos en la dinámica?

La acumulación de puntos dependerá de la participación verificada en actividades oficiales del Team. Entre las opciones anunciadas aparecen misiones especiales del día, acciones digitales y retos comunitarios.

También se tendrán en cuenta nuevos integrantes invitados a la comunidad, encuentros organizados por líderes y activaciones especiales relacionadas con momentos importantes del proceso.

Con esta propuesta, Alejandro Estrada transforma su triunfo en La casa de los famosos Colombia en una experiencia compartida con parte del público que impulsó su camino dentro del reality y que ahora tendrá la posibilidad de encontrarse con él en uno de los destinos turísticos más visitados del país.