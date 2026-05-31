Alejandro Estrada presumió sus 400 millones y publicó mensajes tras ganar ‘La casa de los famosos’

El pasado viernes 29 de mayo se llevó a cabo la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe se enfrentaron en una votación por los 400 millones de pesos que el Canal RCN tenía destinados para el participante favorito de los televidentes.

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Tras una extensa jornada para definir al ganador de la edición 2026, el actor cucuteño hizo historia gracias al respaldo de los televidentes, al obtener un total del 63,87 % de los votos.

Por medio de su cuenta de Instagram, el actor que dio vida a Sebastián López en Tu Voz Estéreo publicó un emotivo mensaje en el que expresó su agradecimiento a la producción y destacó la importancia que esta experiencia tuvo en su vida.

“Hoy cierro un capítulo muy importante de mi vida con el corazón lleno de gratitud. La cuarta fue la vencida. Fui parte del primer Top 4 conformado únicamente por hombres, fui el primer actor en ganar La casa de los famosos Colombia y tuve el privilegio de vivir una experiencia que jamás voy a olvidar”, anotó.

Por otro lado, resaltó el arduo trabajo de sus seguidores, quienes a lo largo de la competencia estuvieron apoyándolo cada vez que estuvo en la placa de los nominados y en riesgo de abandonar la producción de telerrealidad.

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“Más allá de cualquier cifra, porcentaje o récord, lo que realmente me llevo son las personas. Ustedes. Gracias a RCN por abrirme las puertas de esta aventura. Como lo dijo ‘El Jefe’, mi historia en esta casa comenzó en la primera temporada y hoy la cierro de la mejor manera posible. Gracias a cada persona que votó, comentó, defendió, compartió contenido y creyó en mí. Gracias a quienes me apoyaron desde Colombia y desde distintos rincones del mundo. Gracias a cada líder, a mi equipo de trabajo, al team zorro viejo y a todos los que comulgaron conmigo sin importar de dónde venían", manifestó.

Para finalizar, valoró la dedicación que le puso a cada prueba y las estrategias que seleccionó para cumplir con su cometido.

“Me voy tranquilo, orgulloso y profundamente agradecido. Porque más allá de cualquier resultado, siento que gané algo mucho más valioso: el cariño, el respeto y el respaldo de miles de personas. Y eso no tiene precio. No puede faltar mi agradecimiento especial a mi amigo”, finalizó.