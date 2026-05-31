Otra víctima previo al Mundial 2026: grave lesión sacó otro convocado a 11 días del inicio

Una lesión durante los amistosos previos al Mundial es el peor escenario que se le pueda presentar a un jugador. Billy Gilmour, de Escocia, lo tuvo que padecer el pasado sábado en el juego de preparación ante Curazao.

Si bien los europeos celebraron por vencer a su rival 4-1, lamentaron profundamente que uno de sus citados para la Copa del Mundo fuese víctima a días del inicio del certamen orbital.

Quien milita en Napoli de Italia tuvo una complicación en su rodilla que le impedirá estar en Norteamérica a partir del 11 de junio próximo, así lo confirmó las cuentas oficiales de la Selección de Escocia.

“Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla sufrida por Billy Gilmour en la victoria de hoy sobre Curaçao lo dejará fuera de la participación en la Copa del Mundo de la FIFA”, avisaron.

“Todos estamos contigo, Billy”, completaron dándole un mensaje de apoyo al centrocampista.

Escocia se lamenta

En su página web oficial, el combinado de Escocia recopiló algunas reacciones del seno del cuadro europeo que hablaron de la lesión vivida por Gilmour.

“Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla sufrida por Billy Gilmour en la victoria de hoy contra Curazao le impedirá participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026″ iniciaron diciendo.

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“Todos los que formamos parte de la selección nacional masculina de Escocia le deseamos a Billy una pronta recuperación. Ahora regresará a su club, el SSC Napoli, para comenzar su rehabilitación”, comunicaron de la primera disposición tomada.

Steve Clarke, entrenador de la Selección de Escocia, fue uno a los que le golpeó tener que despedir por una problema físico a uno de sus llamados.

Billy Gilmour y Steve Clarke, de Escocia tras la salida del jugador por lesión previo al Mundial 2026 Foto: SNS Group via Getty Images

“Estoy desolado por Billy porque ha sido una parte fundamental de nuestra campaña de clasificación para el Mundial. El momento en que se produce esta lesión es muy, muy cruel y todos lo lamentamos", declaró afectado.

“Él sabe lo que todos pensamos de él como futbolista y como persona, y aunque ninguna palabra le servirá de consuelo esta noche, estoy seguro de que Billy tendrá muchos torneos importantes por delante en el futuro”, le auguró ante la inminente pérdida del Mundial.

Otras lesiones premundialistas

Billy Gilmour fue el último en caer, pero en los meses previos al Mundial 2026 más jugadores padecieron lesiones que les impidió ir al certamen que se realizará en Norteamérica.

Sin duda que al equipo al que más golpeó las lesiones fue a Brasil. Un total de tres jugadores cayeron en desgracia y era casi fijo que mínimo dos podrían haber sido titulares en los planteamientos del italiano, Carlo Ancelotti.

Esta es la foto que publicó el futbolista brasilero Rodrygo en sus redes, tras ser operado y confirmar que se perdía el Mundial 2026. Foto: Tomada del Instagram de Rodrygo

Brasil

Rodrygo – rotura de ligamentos de la rodilla.

Éder Militão – lesión grave de rodilla.

Estêvão – rotura muscular severa en el muslo.

Países Bajos

Xavi Simons – rotura del ligamento cruzado anterior.

Francia

Hugo Ekitike, del Liverpool, fue parte de los amistosos de Francia ante Brasil y Colombia en marzo pasado Foto: ISI Photos via Getty Images

Alemania