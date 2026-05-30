Palmarés de la Champions League tras la segunda corona del PSG: Real Madrid comanda

Palmarés completo por clubes y por países de la Champions League, después de la victoria por penaltis del PSG sobre el Arsenal de Londres en la final disputada en Budapest.
La reacción de Mikel Arteta tras perder la Champions ante Luis Enrique: “Los mejores del mundo”
Vitinha, tras el título de Champions League con el PSG, manda contundente mensaje a Colombia: ojo, Lorenzo
Palmarés de la Champions League
- 2026: París Saint-Germain (FRA)
- 2025: París Saint-Germain (FRA)
- 2024: Real Madrid (ESP)
- 2023: Manchester City (ENG)
- 2022: Real Madrid (ESP)
- 2021: Chelsea (ENG)
- 2020: Bayern Munich (GER)
- 2019: Liverpool (ENG)
- 2018: Real Madrid (ESP)
- 2017: Real Madrid (ESP)
- 2016: Real Madrid (ESP)
- 2015: FC Barcelona (ESP)
- 2014: Real Madrid (ESP)
- 2013: Bayern Munich (GER)
- 2012: Chelsea (ENG)
- 2011: FC Barcelona (ESP)
- 2010: Inter Milán (ITA)
- 2009: FC Barcelona (ESP)
- 2008: Manchester United (ENG)
- 2007: AC Milan (ITA)
- 2006: FC Barcelona (ESP)
- 2005: Liverpool (ENG)
- 2004: FC Oporto (POR)
- 2003: AC Milan (ITA)
- 2002: Real Madrid (ESP)
- 2001: Bayern Munich (GER)
- 2000: Real Madrid (ESP)
- 1999: Manchester United (ENG)
- 1998: Real Madrid (ESP)
- 1997: Borussia Dortmund (GER)
- 1996: Juventus (ITA)
- 1995: Ajax Amsterdam (NED)
- 1994: AC Milan (ITA)
- 1993: Marseille (FRA)
- 1992: FC Barcelona (ESP)
- 1991: Estrella Roja (YUG)
- 1990: AC Milan (ITA)
- 1989: AC Milan (ITA)
- 1988: PSV Eindhoven (NED)
- 1987: FC Oporto (POR)
- 1986: Steaua Bucarest (ROM)
- 1985: Juventus (ITA)
- 1984: Liverpool (ENG)
- 1983: Hamburgo (GER)
- 1982: Aston Villa (ENG)
- 1981: Liverpool (ENG)
- 1980: Nottingham Forest (ENG)
- 1979: Nottingham Forest (ENG)
- 1978: Liverpool (ENG)
- 1977: Liverpool (ENG)
- 1976: Bayern Munich (GER)
- 1975: Bayern Munich (GER)
- 1974: Bayern Munich (GER)
- 1973: Ajax Amsterdam (NED)
- 1972: Ajax Amsterdam (NED)
- 1971: Ajax Amsterdam (NED)
- 1970: Feyenoord (NED)
- 1969: AC Milan (ITA)
- 1968: Manchester United (ENG)
- 1967: Celtic Glasgow (SCO)
- 1966: Real Madrid (ESP)
- 1965: Inter Milán (ITA)
- 1964: Inter Milán (ITA)
- 1963: AC Milan (ITA)
- 1962: Benfica (POR)
- 1961: Benfica (POR)
- 1960: Real Madrid (ESP)
- 1959: Real Madrid (ESP)
- 1958: Real Madrid (ESP)
- 1957: Real Madrid (ESP)
- 1956: Real Madrid (ESP)
Los clubes más laureados
- 15: Real Madrid
- 7: AC Milan
- 6: Bayern Munich, Liverpool
- 5: FC Barcelona
- 4: Ajax Amsterdam
- 3: Inter de Milán, Manchester United
- 2: Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Oporto, Chelsea, Paris Saint-Germain
- 1: Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic Glasgow, Estrella Roja, Feyenoord, Hamburgo, Manchester City, Olympique de Marsella, PSV Eindhoven, Steaua Bucarest
Los países con más títulos en el torneo
- 20: España
- 15: Inglaterra
- 12: Italia
- 8: Alemania
- 6: Países Bajos
- 4: Portugal
- 3: Francia
- 1: Escocia, Rumanía, Serbia (conseguido por un club bajo bandera de Yugoslavia)
PSG actual campeón de la Champions
El técnico Luis Enrique lo volvió a hacer con PSG y ahora es el bicampeón de la Champions League. Con un equipo totalmente formado y maduro, el entrenador español le dio al gigante de París la segunda corona en apenas dos años, tras un 4-3 en la tanda de penaltis, para formalizar una nueva era en el Viejo Continente.