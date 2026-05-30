Cristina Hurtado reveló por quién votará en las elecciones presidenciales de 2026 y sorprendió con fotos junto a su candidato

A medida que se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, aumenta la expectativa entre los ciudadanos por conocer quién será el próximo ocupante de la Casa de Nariño.

Por eso, el debate político ha cobrado fuerza tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, donde diversas personalidades del entretenimiento, el deporte y otros sectores han decidido compartir sus opiniones sobre el panorama electoral.

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Una de las personalidades que sorprendió con su pronunciamiento fue la reconocida presentadora Cristina Hurtado, quien a través de sus redes sociales dejó ver cuál es su posición de cara a las elecciones, generando diferentes reacciones entre los usuarios.

“Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país!!! Firme por la patria”, escribió Hurtado en su publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram.

Con este mensaje, la presentadora dejó clara cuál es su postura frente a las próximas elecciones y evidenció su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Además, la publicación fue acompañada con varias imágenes en las que aparece compartiendo junto al abogado en diferentes momentos y escenarios.

En las fotografías también se observa la presencia de Ana Lucía Pineda, esposa de De la Espriella, así como de Josse Narváez, esposo de la también modelo.

Las instantáneas muestran encuentros en un ambiente cercano y familiar, respaldando así su apoyo al candidato a pocas horas de la jornada de votaciones en Colombia, que se realizará el domingo 31 de mayo a partir de las 8:00 a. m. y hasta las 4:00 p. m. en todo el territorio nacional.

El pronunciamiento de Cristina Hurtado no pasó desapercibido y desató diferentes reacciones entre los internautas, pues surgió en un momento clave para el país, cuando miles de colombianos se preparan para acudir a las urnas y definir el rumbo político de los próximos cuatro años en el país (periodo 2026-2030).

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Debido a esto, tal como ha ocurrido con otras figuras públicas que han expresado públicamente sus preferencias en los últimos días, el mensaje de la presentadora del programa A Otro Nivel, de Caracol Televisión, no tardó en generar una ola de comentarios, tanto de apoyo como de crítica, alimentando así el debate que se mantiene activo en el marco de la contienda presidencial.

Lo cierto es que, aunque tenía claro que su publicación podría generar opiniones divididas, Hurtado no dudó en dejar clara su postura.