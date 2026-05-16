Carla Giraldo recordó su primera temporada en ‘La casa de los famosos Colombia’ junto a Cristina Hurtado: “Fue durísima”

En una reciente entrevista para el pódcast Tu zona segura, la actriz y presentadora Carla Giraldo habló sobre lo que significó para ella asumir la conducción de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia junto a Cristina Hurtado.

Según sus declaraciones, este proyecto representó uno de los mayores retos de su carrera, especialmente porque llevaba un largo tiempo alejada de las pantallas.

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Durante la conversación, Giraldo aseguró que aquella experiencia le dejó importantes aprendizajes, ya que la llevó a enfrentarse a un formato en vivo y de gran exposición mediática que la llevó a descubrir una faceta distinta de su trayectoria artística.

“La primera temporada para mí fue durísima, el aprendizaje, el no saber qué iba a hacer”, expresó. Enseguida, habló de su colega Cristina Hurtado, pero sin mencionar su nombre, destacando su disciplina y dedicación en su bienestar personal.

“Una compañera muy disciplinada, muy todo, pero que al final, pues, trabajaba por su bienestar y está bien, porque uno tiene que trabajar por el bienestar de uno. Entonces yo decía: ‘¿De dónde me apalanco, de dónde me cojo?’ y cuando más un día me sentí, fue cuando aprendí que solamente tenía que ser yo”, dijo.

A raíz de esta situación, Carla Giraldo afirmó que no hay nada mejor que “volverse a encontrar con ese yo interior porque uno a veces se pierde”. Además, recordó las duras críticas que recibió en aquel momento porque, según reconoció, cometió varios errores debido a la falta de experiencia.

“En el primer capítulo aparecí tomando agua y dije lo que no debía; yo hice todo mal por la falta de experiencia, por decirle sí a un formato que, por más que me guste, es pararse allá en frente, es como… Dios, ¿esto cómo se hace?“, agregó.

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Teniendo en cuenta esto, la actriz señaló que el mejor consejo que le han dado en la vida y que ha sido clave para enfrentar sus momentos más oscuros, donde quizás se siente más vulnerable, es “que todo lo malo que pasa es lo mejor que puede pasar y que no hay mal que por bien no venga”.

Por eso, aunque durante la misma entrevista admitió que no tiene una personalidad sencilla, también aseguró que trabaja en sí misma constantemente con el objetivo de mejorar y brindar su mejor versión a las personas que la rodean. “A veces no sé decir las cosas, pero voy y pido perdón, agacho mi cabeza”.