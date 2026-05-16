Margarita Rosa de Francisco habló sobre primera decisión presidencial que tomaría: “Cada persona debe limpiar”

Margarita Rosa de Francisco continúa siendo una de las figuras más recordadas y admiradas de la televisión colombiana, gracias a una carrera construida con talento, autenticidad y personajes que dejaron una marca en distintas generaciones. Su presencia en exitosas producciones nacionales la llevó a convertirse en una de las actrices más queridas por el público.

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Con el paso de los años, la artista caleña optó por alejarse de los sets de grabación para enfocarse en nuevas facetas personales y creativas. La escritura se convirtió en uno de sus principales espacios de expresión, permitiéndole compartir pensamientos, emociones y reflexiones con mayor libertad. Al mismo tiempo, ha mantenido una participación constante en redes sociales, donde suele pronunciarse sobre temas políticos y sociales que generan todo tipo de opiniones entre sus seguidores.

Recientemente, la actriz volvió a generar conversación en plataformas digitales tras publicar un mensaje en su cuenta oficial de X, red social en la que acostumbra compartir su postura frente a diferentes situaciones de la actualidad nacional.

Con su particular estilo, Margarita Rosa de Francisco publicó un post en su perfil, donde hablaba de cuál sería su primera decisión presidencial, mencionando que su decreto se basaría en el aseo personal de los hogares.

La escritora puntualizó que esta propuesta se basaría en que cada persona debía limpiar los inodoros de su propia casa, evitando que esta tarea la hicieran personal de servicios generales.

“Mi primer decreto presidencial: cada persona debe limpiar los inodoros de su propia casa”, escribió.

Tras sumar varios likes y comentarios, se logró ver que los usuarios apoyaron esta idea, afirmando que no veían correcto contratar servicios domésticos para que se lave ropa interior o se limpie los baños de esa manera.

Usuarios reaccionaron y se fueron contra la famosa, que ya había hablado de su panorama político hipotético, puntualizando que tenía una fijación con estos temas, pues los mencionaba en varios trinos.

Es clave destacar que Margarita Rosa de Francisco se ha mostrado libre de comentar y hablar de todos los temas, proyectando su opinión y debatiendo lo que no considera correcto.